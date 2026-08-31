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    Movie News
    Posted On
    date_range 31 Aug 2026 12:40 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2026 12:41 PM IST

    വിജയം അതിർത്തി കടക്കുന്നു! തമിഴിലും തെലുങ്കിലും തരംഗമാകാനൊരുങ്ങി 'ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്'

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    വിജയം അതിർത്തി കടക്കുന്നു! തമിഴിലും തെലുങ്കിലും തരംഗമാകാനൊരുങ്ങി ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്
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    മലയാള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ സർവ്വകാല കലക്ഷൻ റെക്കോർഡുകൾ കാറ്റിൽപ്പറത്തി കുതിക്കുന്ന ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസിന്‍റെ 'ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' തെന്നിന്ത്യയൊട്ടാകെ തരംഗം തീർക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. 6 ദിനം കൊണ്ട് 100 കോടി ക്ലബ്ബിൽ ഇടം നേടിയ ചിത്രത്തിന്‍റെ തമിഴ്, തെലുങ്ക് ഡബ്ബ്ഡ് പതിപ്പ് ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി. സെപ്റ്റംബർ 4-ന് തമിഴ്, തെലുങ്ക് പതിപ്പുകൾ തിയറ്ററുകളിലെത്തും.

    'പ്രേമം', 'പ്രേമലു' എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം തമിഴ്‌നാട്ടിൽ വമ്പൻ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് നിവിൻ പോളി, മമിത ബൈജു, ഗിരീഷ് എ.ഡി, ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസ് ടീം എത്തുന്നത്. 'പ്രേമം' നടനും 'പ്രേമലു' സംവിധായകനും ഒന്നിച്ച ചിത്രം എന്ന രീതിയിലാണ് തമിഴിലും തെലുങ്കിലും ചിത്രത്തിന്‍റെ ട്രെയിലർ ഇതിനകം ഏവരും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. യൂട്യൂബിൽ ഒട്ടേറെ കാഴ്ചക്കാരെ ഇതിനകം ട്രെയിലർ സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു.

    തമിഴ് പതിപ്പിന്‍റെ വിതരണാവകാശം ഫ്യൂച്ചർ റണ്ണപ്പ് ഫിലിംസാണ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ മലയാളത്തിലെ അവിശ്വസനീയ വിജയ കുതിപ്പ് കണ്ടാണ് തെലുങ്കിലെ മുൻനിര വിതരണക്കാരായ മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്‌സും ഫ്യൂച്ചർ റണ്ണപ്പ് ഫിലിംസും ചേർന്ന് തെലുങ്ക് റിലീസ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഗിരീഷ് എ.ഡി - ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസ് കൂട്ടുകെട്ടിന്‍റെ ഈ സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രം അന്യഭാഷകളിലും പുതിയ ബോക്സ് ഓഫീസ് ചരിത്രം കുറിക്കുമെന്നാണ് സിനിമാ ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

    ബോക്‌സ് ഓഫീസിലെ നിവിൻ പോളിയുടെ തിരിച്ചുവരവ് പൂർണ്ണമാക്കുന്നതാണ് ഈ വിജയം. 'സർവം മായ'ക്ക് ശേഷം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിവിൻ പോളി നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ 100 കോടി ചിത്രമാണിത്. മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ 100 കോടി ക്ലബ്ബിലെത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമെന്ന റെക്കോർഡും ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് സ്വന്തമാക്കി. എമ്പുരാൻ, ദൃശ്യം 3 എന്നീ മെഗാ ഹിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഇനി ഈ പട്ടികയിൽ ചിത്രത്തിന് മുന്നിലുള്ളത്.

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    TAGS:Nivin PaulyMovie NewsNew MovieMamita Baiju
    News Summary - Bethlehem Kutumba Unit Set for Tamil and Telugu Release
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