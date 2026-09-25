Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    വിജയ്‌യുടെ 'ജനനായകനെ' മറികടക്കാൻ ഒരുങ്ങി ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്; വിജയരഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തി നിവിൻ പോളി

    text_fields
    bookmark_border
    Nivin Pauly
    cancel

    നിവിൻ പോളിയും മമിത ബൈജുവും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തി ഗിരീഷ് എ.ഡി. സംവിധാനം ചെയ്ത ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയ ബോക്സ് ഓഫീസ് റെക്കോർഡുകൾ സൃഷ്ടിച്ച് മുന്നേറുകയാണ്. അഞ്ചാം ആഴ്ചയിലും തിയറ്ററുകളിൽ മികച്ച വിജയം തുടരുന്ന ഈ ലളിതമായ പ്രണയ ചിത്രം ഇതുവരെ മലയാള സിനിമ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വിജയങ്ങളിലൊന്നായാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വിജയത്തിനു പിന്നിലെ കാരണങ്ങളും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളും തുറന്നുപറയുകയാണ് നായകൻ നിവിൻ പോളി.

    റിലീസ് ചെയ്ത് 24-ാം ദിവസമാണ് ചിത്രം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കലക്ഷനിൽ ചരിത്രനേട്ടം കുറിച്ച് മുന്നേറിയത്. നിലവിൽ 324 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ആഗോള ഗ്രോസ് കലക്ഷനാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സിനിമാലോകത്തെ വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയ ഈ ചിത്രം വിജയ്‌യുടെ കരിയറിലെ അവസാന ചിത്രമായ 'ജന നായകന്റെ' ആഗോള കലക്ഷൻ റെക്കോർഡുകൾ മറികടക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ്. സിനിമയുടെ ഈ അപൂർവ്വ വിജയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തികച്ചും ലളിതമായ ഒരു പ്രണയകഥക്ക് ഇത്രയധികം പ്രേക്ഷകരെ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്നാണ് നിവിൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

    ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സ്വാഭാവികതയാണ് പ്രേക്ഷകരെ ഇത്രയധികം ആകർഷിച്ചതെന്ന് നിവിൻ പറയുന്നു. കാമറക്ക് മുന്നിൽ കൃത്രിമമായി അഭിനയിക്കാൻ സംവിധായകൻ ഗിരീഷ് എ.ഡി. അനുവദിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നതുപോലെ സ്വാഭാവികമായി പെരുമാറാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നു. ഈ ലളിതമായ സമീപനവും കുടുംബപ്രേക്ഷകർക്ക് സിനിമയുമായി പെട്ടെന്ന് ഇണങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞതുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ വിജയത്തിന് ആക്കം കൂട്ടിയത്. കുട്ടികളും മാതാപിതാക്കളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ഒന്നിലധികം തവണ തിയറ്ററുകളിൽ സിനിമ കാണാൻ എത്തുന്നത് വലിയ സന്തോഷം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ചിത്രത്തിന്റെ സഹനിർമാതാക്കളിൽ ഒരാളായ ഫഹദ് ഫാസിലും ചിത്രത്തിന്റെ വൻ വിജയത്തോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. മികച്ചതും പുതുമയുള്ളതുമായ ഉള്ളടക്കം എപ്പോഴും പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് ഫഹദ് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറിലാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓണം അവധി ദിവസങ്ങളിൽ കൃത്യമായ സമയത്ത് തിയറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും ചിത്രത്തിന്റെ ബോക്സ് ഓഫീസ് കുതിപ്പിന് കരുത്തായി. ബോക്സ് ഓഫീസിൽ കോടികൾ വാരിക്കൂട്ടിയ ഈ ചിത്രം മലയാള സിനിമയുടെ വളർച്ചയുടെ മറ്റൊരു നാഴികക്കല്ലായി അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടുകയാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Bethlehem kudumba unit ready to surpass Vijays jananayakan
    Next Story
    X