Madhyamam
    Movie News
    Posted On
    6 Jan 2026 11:45 PM IST
    Updated On
    6 Jan 2026 11:38 PM IST

    ബേലാ താർ: ഒമ്പത് സിനിമകളുടെ തമ്പുരാൻ

    BOLO Thar
    ചു​​രു​​ക്കം സി​​നി​​മ​​ക​​ള്‍കൊ​​ണ്ടു​​ത​​ന്നെ ലോ​​ക സി​​നി​​മാ ഭൂ​​പ​​ട​​ത്തി​​ൽ സ്വ​​ന്ത​​മാ​​യ സ്ഥാ​​നം ക​​ണ്ടെ​​ത്തിയ ചലച്ചിത്രകാരനാണ് ബേലാ താർ. പ്ര​​ശ​​സ്ത​​ങ്ങ​​ളാ​​യ പ​​ല മേ​​ള​​ക​​ളി​​ലും അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ സി​​നി​​മ​​ക​​ള്‍ പ്ര​​ദ​​ര്‍ശി​​പ്പി​​ക്കു​​ക​​യും ബ​​ഹു​​മ​​തി​​ക​​ൾ ക​​ര​​സ്ഥ​​മാ​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. 1979ൽ ‘ഫാ​​മി​​ലി​​ നെ​​സ്റ്റി’ലൂടെ ഫീച്ചർ സിനിമ രംഗത്തേക്ക് കടന്ന താർ 2011ൽ ‘​​ടൂ​​റി​​ന്‍ ഹോ​​ര്‍സി’നുശേഷം മതിയാക്കുമ്പോൾ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമകളുടെ എണ്ണം ഒമ്പത് മാത്രമായിരുന്നു.

    1955ൽ ബേലാ താർ സീനിയറിന്റെയും മാരി ​താറിന്റെയും മകനായി ഹംഗറിയിലെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ നഗരമായ പെക്സിൽ ജനിച്ച ബേലാ താറിന് ത​​ന്റെ 14ാം ജ​​ന്മ​​ദി​​ന​​ത്തി​​ൽ പി​​താ​​വ് 8 എം.​എം കാ​​മ​​റ സ​​മ്മാ​​നി​​ച്ച​​തോ​​ടെ​​യാ​​ണ് ഹ്ര​​സ്വ സി​​നി​​മ​​ക​​ൾ ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കി​​ത്തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​ത്. ഇ​​വ ഹം​​ഗ​​റി ന​​ഗ​​ര​​ത്തി​​ലെ തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​​ക​​ളു​​ടെ​​യും പാ​​വ​​പ്പെ​​ട്ട​​വ​​രു​​ടെ​​യും ജീ​​വി​​ത​​ത്തെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചു​​ള്ള ഡോ​​ക്യു​​മെ​​ന്റ​​റി​​ക​​ളാ​​യി​​രു​​ന്നു. സാ​​ധാ​​ര​​ണ​​ക്കാ​​രു​​ടെ ദൈ​​നം​​ദി​​ന ജീ​​വി​​തം കാ​മ​റ​ക്ക​ണ്ണു​ക​ളി​ലൂ​ടെ എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. 2011ൽ സി​​നി​​മ സം​​വി​​ധാ​​ന​​ത്തി​​ല്‍നി​​ന്ന് വി​​ര​​മി​​ച്ച താർ പി​​ന്നീ​​ട് സരയാവോ സ്കൂൾ ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് അക്കാദമിയുടെ ഫി​​ലിം ഫാ​​ക്ട​​റി എ​​ന്ന സ്ഥാ​​പ​​ന​​ത്തി​​ന്റെ ഡീ​​ൻ ആ​​യി. ഇ​​വി​​ടെ​​യും താ​​ര്‍ ത​​ന്റെ സി​​നി​​മാ കു​​ടും​​ബ​​ത്തി​​ലെ അം​​ഗ​​ങ്ങ​​ളെ പ​​ങ്കെ​​ടു​​പ്പി​​ച്ചു. എ​​ന്നാ​​ല്‍, സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക ബു​​ദ്ധി​​മു​​ട്ടു​​ക​​ള്‍ കാ​​ര​​ണം നാ​​ല​​ര വ​​ര്‍ഷ​​ത്തിനു​​ശേ​​ഷം സ്ഥാ​​പ​​നം അ​​ട​​ച്ചു​​പൂ​​ട്ടി.

    സി​​നി​​മ​​ക്കു​​ള്ള ഹം​​ഗ​​റി​​യി​​ലെ ധ​​ന​​സ​​ഹാ​​യം, വി​​ത​​ര​​ണം എ​​ന്നി​​വ​​യി​​ല്‍ താ​​റി​​ന്റെ പോ​​രാ​​ട്ട​​ത്തി​​ന്റെ ഏ​​റ്റ​​വും പ്ര​​സി​​ദ്ധ​​മാ​​യ ഉ​​ദാ​​ഹ​​ര​​ണം ‘സാ​​ത്താ​​ന്‍ ടാം​​ഗോ’​​യു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട​​താ​​ണ്. ഈ ​േ​​പ്രാ​​ജ​​ക്ട് 1985ൽ ​​വി​​ഭാ​​വ​​നം ചെ​​യ്‌​​തി​​രു​​ന്നു​​വെ​​ങ്കി​​ലും 1993 വ​​രെ നി​​ർ​​ത്തി​​വെ​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. കാ​​ര​​ണം, അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ വി​​മ​​ത സ്ഥാ​​ന​​വും ക​​ർ​​ശ​​ന​​മാ​​യ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ സെ​​ൻ​​സ​​ർ​​ഷി​​പ്പുമായിരുന്നു. ഇതുമൂലം പ്ര​​ധാ​​ന സ്റ്റു​​ഡി​​യോ​​ക​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്ന് ചി​​ത്ര​​ത്തി​​ന് ഫ​​ണ്ടി​​ങ് നേ​​ടാ​​ൻ ക​​ഴി​​ഞ്ഞി​​ല്ല. ഒ​​ടു​​വി​​ൽ 1993ൽ ​​ബ​​ർ​​ലി​​ൻ ഇ​​ന്റ​​ർ​​നാ​​ഷ​​ന​​ൽ ഫി​​ലിം ഫെ​​സ്റ്റി​​വ​​ലി​​ൽ ‘കാ​​ലി​​ഗാ​​രി’ അ​​വാ​​ർ​​ഡും ബ്ര​​സ​​ൽ​​സ് ഇ​​ന്റ​​ർ​​നാ​​ഷ​​ന​​ൽ ഫി​​ലിം ഫെ​​സ്റ്റി​​വ​​ലി​​ൽ ‘ഏ​​ജ് ഡി ​​ഓ​​ർ’ സ​​മ്മാ​​ന​​വും ഈ ​​സി​​നി​​മ​​ക്ക് ല​​ഭി​​ച്ചു.

    filmsBela Thar
