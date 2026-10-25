വിജയ്സേതുപതി ചിത്രം ബത്ത 29 മുതൽ ഒ.ടി.ടിയിൽ

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
വിജയ്സേതുപതി ചിത്രം ബത്ത 29 മുതൽ ഒ.ടി.ടിയിൽtext_fields
bookmark_border
News Summary - baththa movie release
വിജയ് സേതുപതി, സായ് പൃഥ്വിരാജ് എന്നിവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായ തമിഴ് സിനിമയുടെ സ്ട്രീമിങ് അവകാശം നെറ്റ് ഫ്ലിക്സ് സ്വന്തമാക്കി. ഒക്ടോബർ 29 മുതൽ ഒ.ടി.ടിയിൽ ലഭ്യമാകും. ബാലാജി തരണീധരൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം പ്രിയ ആറ്റ്ലി, മുറാദ് ഖേതാനി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിർമിച്ചത്.
വിജയ് സേതുപതിയും ബാലാജിയും ഒന്നിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണിത്. നടുവുല കൊഞ്ചം പക്കാത്തെ കാണോ, സീതാകാന്തി എന്നിവയാണ് മറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ. സായ് അഭ്യങ്കറാണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതമൊരുക്കിയത്. മലയാളി നടി ലിസാജോമോൾ ജോസാണ് ചിത്രത്തിൽ നായിക. ബത്ത എന്ന റൗഡിയും ശബരിയെന്ന ബാലനും ഇടയിലുള്ള ആത്മബന്ധത്തിന്റെ കഥയാണ് ബത്ത പറയുന്നത്.
25% Off
Today's Edition is out
Want the complete newspaper?
Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
Click here for the full edition →
Use code SAVE25
Next Story