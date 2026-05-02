ഓണത്തിന് കുടുംബ പ്രേക്ഷകരിലേക്കെത്താൻ ബത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്; നിവിൻ പോളി ചിത്രം പാക്കപ്പായി
ഗിരീഷ് എ.ഡി സംവിധാനത്തിൽ നിവിൻ പോളിയും മമിത ബൈജുവും ഒന്നിക്കുന്ന ബത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായി. തണ്ണീർ മത്തൻ ദിനങ്ങൾ, സൂപ്പർ ശരണ്യ, പ്രേമലു എന്നീ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമകളുടെ സംവിധായകനായ ഗിരീഷ് എ.ഡി ഒരുക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാണം ഭാവനാ സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറിൽ ദിലീഷ് പോത്തൻ, ഫഹദ് ഫാസിൽ, ശ്യാം പുഷ്കരൻ എന്നിവരാണ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഗിരീഷ് എ.ഡിയും കിരൺ ജോസിയും ചേർന്നാണ് രചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുരേഷ് കൃഷ്ണ, ബിന്ദു പണിക്കർ, വിനയ് ഫോർട്ട്, റോഷൻ ഷാനവാസ്, ശ്യാം മോഹൻ, ഷമീർ ഖാൻ, ശ്രിന്ദ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് താരങ്ങള്. ഭാവന റിലീസ് വിതരണത്തിനെത്തിക്കുന്ന ചിത്രം ഓണം റിലീസായി പ്രേക്ഷകരിലേക്കെത്തും. സിനിമ പാക്കപ്പായ വിവരം ബത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റിലെ താരങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി.
തെന്നിന്ത്യയിലെ ശ്രദ്ധേയ താരങ്ങളായ വിജയ്, ധനുഷ്, സൂര്യ, പ്രദീപ് രംഗനാഥൻ എന്നിവരുടെ നായികയായ ശേഷം മമിത മലയാളത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ആദ്യ ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകതയും ബത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റിനുണ്ട്. സർവ്വം മായയിലൂടെ ഗംഭീര തിരിച്ചു വരവ് നടത്തിയ നിവിൻ, റൊമാന്റിക് കോമഡി ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ ഗിരീഷ് എ.ഡിയോടൊപ്പം ഒരുമിക്കുമ്പോള് ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ചിത്രമാവുകയാണ് ബത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്.
ഛായാഗ്രഹണം: അജ്മൽ സാബു, സംഗീത സംവിധാനം: വിഷ്ണു വിജയ്, എഡിറ്റർ: ആകാശ് ജോസഫ് വർഗ്ഗീസ്. ഗാനങ്ങൾ: വിനായക് ശശികുമാർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: ബെന്നി കട്ടപ്പന, ജോസ് വിജയ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: റിച്ചാർഡ്, ആർട്ട് ഡയറക്ടർ: ആഷിക് എസ്, കോസ്റ്റ്യൂം: ധന്യ ബാലകൃഷ്ണൻ, മേക്കപ്പ്: റോണക്സ് സേവ്യർ, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്: ജംഷീർ പുരക്കാട്ടിരി, സ്റ്റിൽസ്: റിൻസൺ എം.ബി, പി.ആർ.ഒ: ആതിര ദിൽജിത്ത്.
