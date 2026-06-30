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    Movie News
    Posted On
    date_range 30 Jun 2026 9:37 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Jun 2026 9:37 AM IST

    തിയറ്ററുകളിൽ തരംഗമായി ചിദംബരം ചിത്രം; 24 കോടി കടന്ന് 'ബാലൻ: ദി ബോയ്'

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    ബാലൻ

    'മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സി'ന് ശേഷം ചിദംബരം സംവിധാനം ചെയ്ത സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലർ ചിത്രം 'ബാലൻ: ദി ബോയ്' ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ 24 കോടി രൂപ പിന്നിട്ടു. ഒൻപതാം ദിവസത്തെ കലക്ഷനിൽ നേരിയ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ചിത്രം തിയറ്ററുകളിൽ മികച്ച പ്രകടനം തുടരുകയാണ്.

    ബോക്സ് ഓഫീസ് ട്രാക്കർമാരായ സാക്നിലിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ചിത്രത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 84 ലക്ഷം രൂപയാണ് നെറ്റ് കലക്ഷനായി ലഭിച്ചത്. എട്ടാം ദിവസത്തെ കലക്ഷനായ 1.17 കോടി രൂപയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒൻപതാം ദിവസം 28.2 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മികച്ച കഥാമൂല്യമുള്ള ഇത്തരം ചെറിയ ചിത്രങ്ങൾ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നത് വലിയ സിനിമാ വ്യവസായത്തിലെ വലിയൊരു മാറ്റത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

    ചിദംബരം സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡ്രാമ ത്രില്ലർ ഒരു അമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ള തീവ്രമായ ബന്ധത്തിന്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. ഓരോ പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറുമ്പോഴും തന്റെയും മകന്റെയും ഐഡന്റിറ്റിയും ഭൂതകാലവും മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരമ്മയുടെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. കേവലം ഒരു ത്രില്ലർ എന്നതിലുപരി, മകനെ സംരക്ഷിക്കാൻ എന്ത് ത്യാഗത്തിനും തയ്യാറായ ഒരമ്മയുടെ വൈകാരിക യാത്രയായാണ് ചിത്രം വികസിക്കുന്നത്. ജിത്തു മാധവൻ തിരക്കഥയൊരുക്കിയ ചിത്രത്തിൽ അധിശേഷൻ കെ.ആർ, ഫർസാന പലാത്തിങ്ങൽ, മുഹമ്മദ് സിനാൻ, ജീൻ പോൾ ലാൽ, ഗിരീഷ് എ.ഡി. എന്നിവർക്കൊപ്പം ടൊവിനോ തോമസും ഒരു പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട്.

    അമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ള വൈകാരിക ബന്ധവും, അതിജീവനത്തിന്റെ കഥയും പറയുന്ന ചിത്രം കുടുംബപ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചയാവുകയാണ്. ആദ്യദിനങ്ങളിൽ ലഭിച്ച പോസിറ്റീവായ മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി തിയറ്ററുകളിലെ തിരക്ക് വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    റിലീസ് ചെയ്ത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബോക്സ് ഓഫീസിൽ 'മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സി'ന് ശേഷം ചിദംബരം ഒരുക്കുന്ന മറ്റൊരു ഹിറ്റായി ചിത്രം മാറുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സിനിമാ പ്രേമികൾ. വരും ദിവസങ്ങളിൽ വാരാന്ത്യ അവധി കൂടി വരുന്നതിനാൽ കലക്ഷനിൽ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റുകളുടെ വിലയിരുത്തൽ.

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    TAGS:Malayalam CinemachidambaramBox Office CollectionEntertainment NewsJithu Madhavan
    News Summary - 'Balan: The Boy' crosses Rs 24 crore mark
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