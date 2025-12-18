Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightMovie Newschevron_right'മൂ​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​ർ...
    Movie News
    Posted On
    date_range 18 Dec 2025 8:58 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 9:09 AM IST

    'മൂ​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ളു​ന്ന അ​സം​ബ​ന്ധം...', മൂ​ന്നാം അ​വ​താ​ർ അ​ത്ര പോ​രെ​ന്ന്...

    text_fields
    bookmark_border
    മൂ​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ളു​ന്ന അ​സം​ബ​ന്ധം..., മൂ​ന്നാം അ​വ​താ​ർ അ​ത്ര പോ​രെ​ന്ന്...
    cancel
    Listen to this Article

    ജ​യിം​സ് കാ​മ​റൂ​ണി​ന്റെ സ​യ​ൻ​സ് ഫി​ക്‌​ഷ​ൻ ചി​ത്രം ‘അ​വ​താ​റി​ന്റെ’ മൂ​ന്നാം ഭാ​ഗ​മാ​യ ‘അ​വ​താ​ർ: ഫ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ഷ്’ ഇ​പ്പോ​ൾ ത​രം​ഗ​മാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ എ​ത്തു​ന്ന ചി​ത്രം പ​ക്ഷേ, അ​ത്ര കേ​മ​മ​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ആ​ദ്യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ. ‘ബി.​ബി.​സി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ചി​ത്ര​ത്തി​ന് വ​ൺ സ്റ്റാ​ർ, ടു ​സ്റ്റാ​ർ റി​വ്യൂ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. മൂ​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ളു​ന്ന അ​സം​ബ​ന്ധം എ​ന്നാ​ണ് ഗാ​ർ​ഡി​യ​ൻ ചി​ത്ര​ത്തെ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​ത്. പ​ര​മ്പ​ര​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ദൈ​ർ​ഘ്യ​മേ​റി​യ​തും ഏ​റ്റ​വും മോ​ശ​വു​മാ​യ സി​നി​മ​യെ​ന്നാ​ണ് ബി.​ബി.​സി​യു​ടെ വി​ശേ​ഷ​ണം.

    2009ലാണ് അവതാറിന്‍റെ ആദ്യ ഭാഗം ഇറങ്ങിയത്. വിദൂര ഗ്രഹമായ പെൻണ്ടോറയിലാണ് കഥ നടക്കുന്നത്. 2D ഫോർമാറ്റിലും ഐമാക്‌സ് 3D ഫോർമാറ്റിലും ചിത്രം നിർമിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യ ഭാഗം 2.9 ബില്യൺ ഡോളറാണ് തിയറ്ററുകളില്‍ നിന്ന് നേടിയത്. ഇതോടെ, എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം നേടിയ ചിത്രമായി അവതാർ മാറി. 2022ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ അവതാര്‍: ദ വേ ഓഫ് വാട്ടര്‍ എന്ന രണ്ടാം ഭാ​ഗം 2.3 ബില്യൺ ഡോളർ നേടി പട്ടികയിൽ സ്ഥാനം നേടി. മൂന്നാം ഭാഗത്തെയും പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ആരാധകർ കാത്തിരുന്നത്.

    ഒരു അഗ്നി പര്‍വതത്തിന് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആഷ്‍ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഗോത്ര വര്‍ഗക്കാരുടെ കഥയാണ് അവതാര്‍: ഫയര്‍ ആൻഡ് ആഷ് പറയുന്നത്. കാലിഫോര്‍ണിയയിലെ ഡി23 എക്സ്പോയിലാണ് ജെയിംസ് കാമറൂണ്‍ ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. നിലവിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം നേടിയ ചിത്രമായി പുറത്തിറങ്ങി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അവതാർ ഒന്നാം ഭാഗത്തിനാണ് (2.89 ബില്യൺ ഡോളർ). 2019-ൽ റിലീസ് ചെയ്ത അവഞ്ചേഴ്സ് എൻഡ് ഗെയിമാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് (2.79 ബില്യൺ ഡോളർ). മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് അവതാർ 2 ആണ്. നാലാം സ്ഥാനം ജെയിംസ് കാമറൂണിന്റെ തന്നെ ടൈറ്റാനിക്കാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Movie NewsEntertainment NewsJames CameronAvatar 3
    News Summary - Avatar Fire and Ash first reviews
    Similar News
    Next Story
    X