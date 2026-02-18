Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    18 Feb 2026 2:55 PM IST
    18 Feb 2026 2:55 PM IST

    അസ്കർ അലി പൊലീസ് വേഷത്തിൽ എത്തുന്ന സംഭവം അദ്ധ്യായം ഒന്ന് തിയറ്ററുകളിലേക്ക്...

    അസ്കർ അലി പൊലീസ് വേഷത്തിൽ എത്തുന്ന സംഭവം അദ്ധ്യായം ഒന്ന് തിയറ്ററുകളിലേക്ക്...
    സംഭവം അദ്ധ്യായം ഒന്ന് ചിത്രത്തിന്‍റെ പോസ്റ്റർ

    പൂർണ്ണമായും കാടിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മിസ്റ്ററി ഫാന്‍റസി ത്രില്ലർ സിനിമയായ 'സംഭവം അദ്ധ്യായം ഒന്ന്' എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ റിലീസ് ഡേറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മാർച്ച് ആറിന് ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തും. നല്ല സിനിമ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്‍റെ ബാനറിൽ നിർമിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം തിരക്കഥ രചിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ജിത്തു സതീശൻ മംഗലത്ത് ആണ്.

    ദുരൂഹതകളും, ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും കോർത്തിണക്കിയ ഒരു ത്രില്ലർ സിനിമയാണ് സംഭവം എന്നാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിടുന്ന വിവരം. അസ്കർ അലി, വിനീത് കുമാർ, സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതൻ സെന്തിൽ കൃഷ്ണാ, അസ്സിം ജമാൽ, എന്നിവർ ഈ ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

    ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയ സംഭവം എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ളതാണ് ചിത്രം. സിനിമയുടെ കോ- പ്രൊഡ്യൂസർ നവീൻ ഊട്ട, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആഷ്‌ന റഷീദ്, ചായഗ്രഹണം നവീൻ നജോസ്, എഡിറ്റിങ് അർജുൻ പ്രകാശ്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഗോഡ് വിൻ തോമസ്, ഓഡിയോഗ്രഫി വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ്, മേക്കപ്പ് പട്ടണം റഷീദ്, വസ്ത്രാലങ്കാരം സമീറ സനീഷ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ പ്രവീൺ എടവണ്ണപ്പാറ, ആർട്ട് ഡയറക്ടർ സുജിത്ത് കൊല്ലനണ്ടി, സംഘട്ടനം അഷ്‌റഫ്‌ ഗുരുക്കൾ, സ്റ്റിൽസ് നിദാദ് കെ. എൻ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർസ് മെൽബിൻ മാത്യു, അനൂപ് മോഹൻ എന്നിവരാണ്. പാലക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം, വൈക്കം, വെള്ളൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു ചിത്രീകരണം.

