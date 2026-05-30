    Posted On
    date_range 30 May 2026 4:30 PM IST
    Updated On
    date_range 30 May 2026 4:30 PM IST

    കേരളത്തിന് പുറത്ത് കൈയടി, കേരളത്തിൽ ആക്രമണം; ‘കാട്ടാളൻ’ ചർച്ചയാകുന്നു

    തിയറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്ത കാട്ടാളൻ എന്ന ചിത്രത്തിന് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും മികച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണ് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ അവതരണ ശൈലി, സാങ്കേതിക മികവ്, കഥയുടെ വ്യത്യസ്തത എന്നിവയെ പ്രശംസിച്ച് കേരളത്തിനു പുറത്തുള്ള നിരവധി പേർ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ, കേരളത്തിനുള്ളിൽ സിനിമയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി വ്യാപകമായി ഉയർന്നുവരുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്.

    ഇത് മലയാള സിനിമാ ലോകത്ത് പുതുമയുള്ള ഒരു സംഭവമല്ല. മുമ്പും പല സിനിമകളെയും തേജോവധം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള വിവാദങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയ ചർച്ചകളും ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് . കാട്ടാളന്റെ ആദ്യ ഷോ തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പേ തന്നെ ചിലർ ട്രോളുകളും സംഘടിത വിമർശനങ്ങളും വഴി ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമേജ് സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി സിനിമാപ്രേമികൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു . അതേസമയം, കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള പ്രേക്ഷകർ കാട്ടാളൻ കണ്ട് മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.

    ഭാഷയുടെ അതിരുകൾ കടന്ന് ഒരു മലയാള സിനിമ ചർച്ചയാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ചിലർ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടെ സിനിമക്ക് നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സിനിമയുടെ യഥാർത്ഥ വിജയം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പ്രേക്ഷകരാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ തെറ്റായ പ്രചരണങ്ങളോ വിമർശനങ്ങളോ അല്ല. തിയറ്ററിലെ പ്രേക്ഷക പ്രതികരണവും സ്വീകാര്യതയും ആണ് സിനിമയുടെ വിജയം.

    News Summary - Applause outside Kerala, attack in Kerala; 'Kattalan' is a topic of discussion
