തിരക്കൊഴിയാതെ ബോക്സ് ഓഫീസ്; പെപ്പെയുടെ 'കാട്ടാളൻ' മെയ് 14 നില്ല, പുതിയ റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു
ആന്റണി വർഗീസ് പെപ്പെയെ നായകനാക്കി നവാഗതനായ പോൾ ജോർജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ആക്ഷൻ ചിത്രം 'കാട്ടാളന്റെ' റിലീസ് തീയതി മാറ്റി. മെയ് 14-ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്ന റിലീസ് മെയ് 28-ലേക്കാണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്.
ബോക്സ് ഓഫീസിലെ കനത്ത തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്താണ് ചിത്രത്തിന്റെ മാറ്റം. നസ്ലിൻ നായകനാകുന്ന 'മോളിവുഡ് ടൈംസിന്' ശേഷം മെയ് 14-ലെ റിലീസിൽ നിന്നും പിന്മാറുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് കാട്ടാളൻ. അതേസമയം ടൊവിനോ തോമസ്, ബേസിൽ ജോസഫ്, വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ എന്നിവർ ഒന്നിക്കുന്ന 'അതിരടി' നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചതുപോലെ മെയ് 14-ന് തന്നെ തിയറ്ററുകളിലെത്തും.
ആനക്കൊമ്പ് കള്ളക്കടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു ഹൈ-വോൾട്ടേജ് ആക്ഷൻ എന്റർടൈനറാണ് കാട്ടാളൻ. ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ചിത്രം 'മാർക്കോയുടെ' നിർമാതാക്കളായ ക്യൂബ്സ് എന്റർടൈൻമെന്റ്സിന്റെ ബാനറിൽ ഷരീഫ് മുഹമ്മദാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ ഉണ്ണി ആറാണ് ചിത്രത്തിന് സംഭാഷണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ചിത്രത്തിന്റെ ആകാംക്ഷയേറ്റുന്ന ട്രെയിലർ മെയ് 1-ന് പുറത്തിറങ്ങും. മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും ഒന്നിക്കുന്ന സ്പൈ ത്രില്ലർ 'പേട്രിയറ്റിന്റെ' റിലീസിനൊപ്പമാകും തീയറ്ററുകളിൽ കാട്ടാളന്റെ ട്രെയിലറും പ്രദർശിപ്പിക്കുക.തമിഴ് നടി ദുഷാര വിജയൻ മലയാളത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ സുനിൽ, കബീർ ദുഹാൻ സിങ്, ജഗദീഷ്, സിദ്ദിഖ് തുടങ്ങിയ വലിയ താരനിര തന്നെയുണ്ട്. 'ബാഹുബലി 2', 'ജവാൻ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ആക്ഷൻ ഒരുക്കിയ കെച്ചാ കംഫക്ഡിയാണ് കാട്ടാളന്റെ സംഘട്ടനങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബി. അജനീഷ് ലോകനാഥാണ് സംഗീതം.
