Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightMovie Newschevron_rightഅമൽ നീരദ് ചിത്രം...
    Movie News
    Posted On
    date_range 25 May 2026 7:03 PM IST
    Updated On
    date_range 25 May 2026 7:05 PM IST

    അമൽ നീരദ് ചിത്രം ബാച്ച്ലർ പാർട്ടി ഡിലക്സ് പാക്കപ്പായി

    text_fields
    bookmark_border
    അമൽ നീരദ് ചിത്രം ബാച്ച്ലർ പാർട്ടി ഡിലക്സ് പാക്കപ്പായി
    cancel

    മലയാളത്തിലെ ക്ലാസിക്ക് സംവിധായകരിൽ പ്രമുഖനായ അമൽ നീരദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബാച്ച്ലർ പാർട്ടി ഡിലക്സിന്‍റെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായി. നസ്ലെൻ, ടൊവിനോ തോമസ്, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, ഷറഫുദ്ധീൻ, ശ്രീനാഥ് ബാസി, സൗബിൻ ഷാഹിർ, രജിഷ വിജയൻ എന്നിങ്ങനെ മലയാളത്തിലെ യുവതാരനിര സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. അമൽ നീരദിന്‍റെ തന്നെ 2012ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ബാച്ച്ലർ പാർട്ടിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ബാച്ച്ലർ പാർട്ടി ഡിലക്സ്.

    അമൽ നീരദ് പ്രൊഡക്ഷൻസും അൻവർ റഷീദും ഫഹദ് ഫാസിൽ പ്രൊഡക്ഷൻസും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ക്രിസ്റ്റ്യോ സേവ്യറാണ് സംഗീതം. കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും ജ്യോതിർമയിയും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയ ബൊഗൻ വില്ലയാണ് അമൽ നീരദിന്‍റെ അവസാനമായി പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം. പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങൾ ഒന്നിക്കുന്ന ബാച്ച്ലർ പാർട്ടി ഡിലക്സിനു വേണ്ടി പ്രേക്ഷകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:amal neeradMovie Newsbachelor partyentertainment
    News Summary - Amal Neerad's film Bachelor Party deluxe packup
    Similar News
    Next Story
    X