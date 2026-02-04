Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    4 Feb 2026 2:49 PM IST
    4 Feb 2026 2:54 PM IST

    ജപ്പാനിൽ 14 ദിവസം കൊണ്ട് 6.1 കോടി കലക്ഷൻ നേടി അല്ലു അർജുൻ ചിത്രം 'പുഷ്പ 2: ദ റൂൾ'

    ജപ്പാനിൽ 14 ദിവസം കൊണ്ട് 6.1 കോടി കലക്ഷൻ നേടി അല്ലു അർജുൻ ചിത്രം ‘പുഷ്പ 2: ദ റൂൾ’
    ഇന്ത്യയിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച ഐക്കൺ സ്റ്റാർ അല്ലു അർജുന്‍റെ ‘പുഷ്പ 2: ദ റൂൾ’ ജപ്പാനിലും തരംഗമാകുന്നു. റിലീസ് ചെയ്ത് വെറും 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 6.1 കോടി രൂപ (105 ദശലക്ഷം യെൻ) ജപ്പാൻ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കി. ഏകദേശം 17,000 ത്തോളം ആളുകളാണ് രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ജാപ്പനീസ് തിയറ്ററുകളിൽ സിനിമ കാണാനെത്തിയത്.

    ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സെലക്ടീവായ സിനിമാ വിപണികളിലൊന്നായ ജപ്പാൻ അല്ലു അർജുനെ ഇരുകൈയ്യും നീട്ടിയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സാധാരണയായി ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ സിനിമകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന ജാപ്പനീസ് പ്രേക്ഷകർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ 40 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രത്തെ നെഞ്ചിലേറ്റിയത് താരത്തിന്‍റെ ആഗോള സ്വാധീനത്തെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

    കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ സാംസ്കാരിക അംബാസഡറായി അല്ലു അർജുൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സുകുമാർ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘പുഷ്പ 2’വിലൂടെ ഭാഷയുടെയും സംസ്കാരത്തിന്‍റേയും അതിർവരമ്പുകൾ ഭേദിച്ച് ജപ്പാനിലെ മുഖ്യധാര സിനിമാ ചർച്ചകളിൽ ഇടംപിടിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    ജാപ്പനീസ് വിപണിയിൽ സിനിമകൾക്ക് ദീർഘകാലം തിയറ്ററുകളിൽ ഓടാനുള്ള ശേഷിയുള്ളതിനാൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും കളക്ഷനിൽ വലിയ വർദ്ധനവുണ്ടാകുമെന്നാണ് ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റുകളുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഈ നേട്ടം അല്ലു അർജുന്‍റെ വരാനിരിക്കുന്ന ആഗോള പ്രോജക്റ്റുകൾക്കും വലിയ ഊർജ്ജമാകും എന്നാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്.

    Japan Allu Arjun entertainment Pushpa 2
    News Summary - Allu Arjun's film 'Pushpa 2: The Rule' collects 6.1 crores in 14 days in Japan
