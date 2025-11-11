Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Movie News
    Posted On
    date_range 11 Nov 2025 11:29 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Nov 2025 11:29 AM IST

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ച​ല​ച്ചി​ത്രോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി ‘അ​ൽ മ​ജ്ഹൂ​ൽ’

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ച​ല​ച്ചി​ത്രോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി ‘അ​ൽ മ​ജ്ഹൂ​ൽ’
    ‘അ​ൽ മ​ജ്ഹൂ​ൽ’ ഹ്ര​സ്വ​ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ കി​ന്ദി സം​വി​ധാ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച ഒ​മാ​നി ഹ്ര​സ്വ​ചി​ത്രം ‘അ​ൽ മ​ജ്ഹൂ​ൽ’ (അ​ജ്ഞാ​ത​ൻ) രാ​ജ്യ​ത്തി​ലും രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര​ത​ല​ത്തി​ലും ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി. 20 മി​നി​റ്റ് ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള ഈ ​ചി​ത്ര​ത്തി​ന് അ​ൽ ബാ​ത്തി​ന ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ 2025ലെ ‘​ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി’ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച ചി​ത്ര​ത്തി​നു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​ര​വും ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഏ​ഷ്യ​ൻ ഇ​ൻ​ഡി​പെ​ൻ​ഡ​ന്റ് ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ മി​ക​ച്ച ഹ്ര​സ്വ​ചി​ത്ര​ത്തി​നു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​ര​വും ല​ഭി​ച്ചു.

    കൂ​ടാ​തെ ബാ​ഗ്ദാ​ദ് ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ലും സാം​ബി​യ ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ലും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് ചി​ത്രം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.1960ക​ളി​ലെ ഒ​മാ​നെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​മാ​ക്കി ഒ​രു​ക്കി​യ ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു ബാ​ല​നെ കാ​ണാ​താ​വു​ന്ന​തി​നെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ക​ഥ നീ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. അ​ൽ ഹം​റ, ആ​ദം, സൂ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ണ​ൽ​ത്തി​ട്ട​ക​ളി​ലും വാ​ടി​ക​ളി​ലും ദി​ന​ങ്ങ​ളോ​ളം ന​ട​ത്തി​യ തി​ര​ച്ചി​ലി​നു​ശേ​ഷ​വും ബാ​ല​നെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​തെ ഗ്രാ​മം അ​ഭ്യൂ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ങ്ങി​പ്പോ​കു​ന്നു.

    ‘ചി​ത്രം ഒ​രു ബാ​ല​നെ തേ​ടു​ന്ന യാ​ത്ര മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​ത് അ​ർ​ഥ​വും ധൈ​ര്യ​വും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും തേ​ടു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ യാ​ത്ര​യാ​ണെ​ന്ന് സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ കി​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​റു​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടാ​ണ് ചി​ത്രം ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ച​ത്. എ​ഡി​റ്റി​ങ്ങും കി​ന്ദി ത​ന്നെ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഒ​മാ​ന്റെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പ്ര​കൃ​തി​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ന്ന സി​നി​മാ​റ്റോ​ഗ്ര​ഫി​യാ​ണ് ചി​​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ആ​ക​ർ​ഷ​ണീ​യ​ത.

    TAGS:film festivalInternational film festivalOman Newsgulf news malayalam
