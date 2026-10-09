അജയ് ദേവ്ഗണിന്റെ 'ദൃശ്യം 3' 400 കോടി ക്ലബ്ബിലേക്ക് ; ആദ്യ ആഴ്ച പിന്നിടുമ്പോൾ റെക്കോഡ് മുന്നേറ്റംtext_fields
ബോളിവുഡിൽ വലിയ തരംഗമായി മാറിയ അഭിഷേക് പഥക് സംവിധാനം ചെയ്ത ക്രൈം ത്രില്ലർ ചിത്രം ദൃശ്യം 3 തിയറ്ററുകളിൽ വിജയകരമായി ആദ്യ ആഴ്ച പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. റിലീസ് ചെയ്ത് ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ബോക്സോഫീസിൽ നിന്നും 383.60 കോടി രൂപയിലധികം ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ സ്വന്തമാക്കാൻ ചിത്രത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രം 245.50 കോടി രൂപയുടെ നെറ്റ് കലക്ഷനാണ് ചിത്രം ഇതുവരെ നേടിയത്.
ആഗോളതലത്തിൽ 400 കോടി ക്ലബ്ബിലേക്ക് അതിവേഗം കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രം ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ ആഴ്ചയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കലക്ഷൻ നേടുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രമുഖ ബോക്സോഫീസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം റിലീസ് ദിവസമായ ഒക്ടോബർ 2-ന് മാത്രം 62 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം വാരിയത്. തുടർന്ന് വാരാന്ത്യങ്ങളിലും പ്രവൃത്തിദിനങ്ങളിലും മികച്ച തിയേറ്റർ ഒഴുക്ക് നിലനിർത്താൻ ചിത്രത്തിന് സാധിച്ചു.
ഈ ഗംഭീര വിജയത്തിലൂടെ അജയ് ദേവ്ഗൺ കരിയറിലെ വലിയ ചില റെക്കോർഡുകളും സ്വന്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. മുൻഭാഗമായ 'ദൃശ്യം 2' ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുൻകാല ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ ലൈഫ് ടൈം കളക്ഷൻ റെക്കോർഡുകൾ ഈ ചിത്രം ഇതിനോടകം മറികടന്നു. കൊവിഡിന് ശേഷം ബോളിവുഡിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് വലിയ ഹിറ്റുകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരേയൊരു നടനെന്ന സവിശേഷതയും ഇതിലൂടെ അജയ് ദേവ്ഗൺ സ്വന്തമാക്കി.
ചിത്രത്തിന് ഈ ആഴ്ച മറ്റ് പുതിയ ഹിന്ദി റിലീസുകളുടെ വലിയ മത്സരങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ, രണ്ടാമത്തെ വാരാന്ത്യത്തിലും ബോക്സോഫീസിൽ മികച്ച മുന്നേറ്റം തുടരാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ മേക്കിങും അവതരണ ശൈലിയും തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ വലിയ കയ്യടിയും പ്രശംസയുമാണ് നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
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