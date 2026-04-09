Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightMovie Newschevron_rightമധുബാലയായി സാറ...
    Movie News
    Posted On
    date_range 9 April 2026 7:17 PM IST
    Updated On
    date_range 9 April 2026 7:17 PM IST

    മധുബാലയായി സാറ അർജ്ജുൻ; ധുരന്ധറിനുശേഷം നടി എത്തുന്നത് സഞ്ജയ് ലീല ബൻസാലി ചിത്രത്തിൽ...

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ധുരന്ധർ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ തന്നെ അടയാളമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ചിത്രത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട കഥാപാത്രമായിരുന്നു നടി സാറ അർജ്ജുന്‍റേത്. ധുരന്ധറിനുശേഷം ഇനി ഏതു കഥാപാത്രത്തിലാകും സാറ എത്തുക എന്ന ചോദ്യത്തിന് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് പുതിയൊരു വാർത്ത പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്. സഞ്ജയ് ലീല ബൻസാലിയുടെ അടുത്ത ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രത്തിൽ ഇതിഹാസ താരം മധുബാലയായാണ് സാറ എത്തുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

    നിലവിൽ പ്രീ-പ്രൊഡക്ഷൻ ഘട്ടത്തിലുള്ള ഈ ചിത്രം വർഷാവസാനത്തോടെ തിയറ്ററുകളിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഇതിഹാസ താരങ്ങളിലൊരാളായ മധുബാലയുടെ വേഷത്തിൽ സാറ എത്തുമ്പോൾ, അത് താരത്തിന്‍റെ സിനിമ ജീവിതത്തിൽതന്നെ ഒരു വഴിത്തിരിവായിരിക്കും. നടി മധുബാലയുടെ ബയോപ്പിക് ആയിരിക്കും സിനിമ എന്നാണ് സൂചന.

    മധുബാലയായി മാറാനായുള്ള ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു സാറ. അവരുടെ വസ്ത്രധാരണം, ഭാവങ്ങൾ, ശരീര ശൈലി, ഭാഷ എന്നിവ ഒപ്പിയെടുക്കാനുള്ള പരിശീലനത്തിലാണ് നടിയെന്ന് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ജാസ്മീത്.കെ.റീൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം വളരെ വൈകാരികതമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒന്നായിരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മധുബാലയുടെ അസാധാരണവും എന്നാൽ ഹൃദയഭേദകവുമായ ജീവിതത്തിന് വീണ്ടും ജീവൻ നൽകുന്നതാണ് കഥ. സാറ അർജ്ജുൻ നായിക ആ‍യി എത്തുകയും മികച്ച സംവിധാനത്തിലും നിർമാണത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപെടുകയുംചെയ്യുന്ന ഈ കലാമികവിന് ഏറെ പ്രതീക്ഷയാണ് ആരാധകർ നൽകുന്നത്.

    1950കളിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം വാങ്ങിയിരുന്ന താരങ്ങളിലൊരാളായിരുന്നു മധുബാല. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട ശ്രദ്ധേയമായ കരിയറിൽ 70-ലധികം സിനിമകളിൽ അവർ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഭിനയ മികവുകൊണ്ടും സൗന്ദര്യംകൊണ്ടും ബോളിവുഡിൽ ഇപ്പോഴും പകരംവെക്കാനില്ലാത്ത ഒരു ഐക്കണായി അവരെ കണക്കാക്കുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: Sanjay Leela Bhansali, actress madhubala, Madhubala, Entertainment News, Celebrities, Dhurandhar Movie
    News Summary - After Dhurandhar, Sara Arjun to play Madhubala in Jasmeet K Reen’s next with Sanjay Leela Bhansali
