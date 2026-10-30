അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ്ങിൽ തിളങ്ങി 'രാമായണം'; 17 കോടി കടന്നു, വിറ്റുപോയത് മൂന്നര ലക്ഷത്തോളം ടിക്കറ്റുകൾ

അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ്ങിൽ തിളങ്ങി 'രാമായണം'; 17 കോടി കടന്നു, വിറ്റുപോയത് മൂന്നര ലക്ഷത്തോളം ടിക്കറ്റുകൾtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: റിലീസിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ നിതേഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്ത ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം 'രാമായണം' ബോക്സ് ഓഫിസിൽ ചരിത്രക്കുതിപ്പിലേക്ക്. ചിത്രത്തിന്റെ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ് കളക്ഷൻ ഇന്ത്യയിൽ 17.08 കോടി രൂപ കവിഞ്ഞു.
വ്യവസായ ട്രേഡ് ട്രാക്കറായ സാക്നിക്കിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ടുവരെ രാജ്യത്താകെയുള്ള 6,780 ഷോകളിൽനിന്നായി 3.33 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റുപോയത്. ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത സീറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ കളക്ഷൻ 14.23 കോടിയും വിറ്റ ടിക്കറ്റുകൾ 2.74 ലക്ഷവുമാണ്. നിലവിൽ ചിത്രത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒക്യുപൻസി 21 ശതമാനമാണ്. ഒക്ടോബർ 29ലെ കണക്കുകൾക്ക് ഒഴിവാക്കിയാൽ 1.52 കോടി രൂപയുടെ വർധനവാണ് അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ്ങിൽ ഉണ്ടായത്. 398 പുതിയ ഷോകൾ കൂടി ഈ സമയയളവിൽ പുതുതായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നവംബർ അഞ്ചിനാണ് ആഗോളതലത്തിലും വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ്.
ചിത്രത്തിന്റെ ഹിന്ദി പതിപ്പാണ് അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ്ങിൽ വൻ മുന്നേറ്റം നടത്തുന്നത്. ആകെ കളക്ഷന്റെ 83 ശതമാനവും അഥവാ 14.17 കോടി രൂപ ഹിന്ദി പതിപ്പിൽ നിന്നാണ്. കന്നഡ പതിപ്പ് 14 ശതമാനം നേട്ടത്തോടെ 2.36 കോടി രൂപയും, തെലുങ്ക് പതിപ്പ് 49.69 ലക്ഷം രൂപയും, തമിഴ് പതിപ്പ് 5.49 ലക്ഷം രൂപയും നേടിയിട്ടുണ്ട്.
ഒക്ടോബർ 27ന് ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ നടന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ലോക പ്രീമിയറിന് ശേഷം സമ്മിശ്ര പ്രതികരണങ്ങളാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിതേഷ് തിവാരിയുടെ ദൃശ്യവിസ്മയം, സംഗീതം, ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് വലിയ പ്രശംസ ലഭിച്ചു. ശ്രീരാമനായി വേഷമിട്ട രൺബീർ കപൂറിന്റെ പ്രകടനം ചില പ്രേക്ഷകരെ കണ്ണീരണിയിച്ചപ്പോൾ, രാവണനായി എത്തിയ യാഷിന്റെ പ്രകടനവും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. ചിലർ ചിത്രത്തെ 'ദി ലോർഡ് ഓഫ് ദി റിങ്സ്' സിനിമകളോട് പോലും ഉപമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഗ്രാന്റ് വിഷ്വലുകൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കഥയുടെ വൈകാരിക ആഴത്തെ മറച്ചുപിടിക്കുന്നുവെന്ന ചെറിയൊരു വിഭാഗം അഭിപ്രായങ്ങളും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
രൺബീർ കപൂർ, സായ് പല്ലവി, യഷ് എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്ന രാമായണം, രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. സണ്ണി ഡിയോൾ, രവി ദുബേ തുടങ്ങിയ വൻ താരനിരയും ചിത്രത്തിലുണ്ട്. നമിത് മൽഹോത്രയുടെ പ്രൈം ഫോക്കസും, ഡി.എൻ.ഇ.ജിയും യഷിന്റെ മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്.
നവംബർ 5-ന് ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ചിത്രം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യും. ആദ്യം ദീപാവലി 2027ൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന 'രാമായണം പാർട്ട് 2' ഇപ്പോൾ 2028 ദീപാവലിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.