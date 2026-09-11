​'വിധേയന്' ശേഷം അടൂരും മമ്മൂട്ടിയും വീണ്ടും; 'പദയാത്ര' ട്രെയിലർ നാളെ പുറത്തിറങ്ങും

'വിധേയന്' ശേഷം അടൂരും മമ്മൂട്ടിയും വീണ്ടും; 'പദയാത്ര' ട്രെയിലർ നാളെ പുറത്തിറങ്ങുംtext_fields
കൊച്ചി: മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ട് മലയാളത്തിന്റെ ഇതിഹാസ സംവിധായകൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനും മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു. സിനിമാലോകം ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ കൂട്ടുകെട്ടിലൊരുങ്ങുന്ന പുതിയ ചിത്രം 'പദയാത്ര'യുടെ ട്രെയിലർ നാളെ രാത്രി 8.55-ന് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തും. സ്വന്തം നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ബാനറിലാണ് താരം വീണ്ടും അടൂർ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
1993-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'വിധേയൻ' എന്ന ക്ലാസിക് ചിത്രത്തിന് ശേഷം കൃത്യം 32 വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇരുവരും ഒരുമിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് തന്നെ എക്കാലത്തും ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എക്കാലത്തും മമ്മൂട്ടിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അനന്തരം (1987), മതിലുകൾ (1990), വിധേയൻ (1993) എന്നീ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ കൂട്ടുകെട്ടിൽ ഇതിനുമുമ്പ് പിറവിയെടുത്തത്. ഇതിൽ അനന്തരത്തിൽ നടൻ അശോകനായിരുന്നു നായകനെങ്കിൽ, മതിലുകളിലും വിധേയനിലും മമ്മൂട്ടിയായിരുന്നു കേന്ദ്രകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത്.
വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറായി മമ്മൂട്ടി ജീവിച്ച 'മതിലുകൾ', സക്കറിയയുടെ 'ഭാസ്കര പട്ടേലരും എന്റെ ജീവിതവും' എന്ന നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കിയ 'വിധേയൻ' എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ അവാർഡുകൾ മമ്മൂട്ടിയെ തേടിയെത്തിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പുതിയ ചിത്രമായ 'പദയാത്ര' പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട അന്ന് മുതൽ സിനിമാസ്വാദകർ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ്.
മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ബാനറിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന എട്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് 'പദയാത്ര'. ഗ്രേസ് ആന്റണിയാണ് ചിത്രത്തിൽ നായികയായി എത്തുന്നത്. മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരാണ് ചിത്രത്തിന് പിന്നണിയിലുള്ളത്. ഷെഹനാദ് ജലാൽ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീത സംവിധാനം മുജീബ് മജീദാണ്. ഉടൻ തന്നെ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കാനാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കാലത്തിന് അതീതമായി നിൽക്കുന്ന ഭാസ്കര പട്ടേലർക്കും മതിലുകളിലെ ബഷീറിനും ശേഷം അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മമ്മൂട്ടിക്കായി കാത്തുവെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പുതിയ കഥാപാത്രം എന്താണെന്നറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് മലയാളികൾ.
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