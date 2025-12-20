Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 7:03 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 7:40 AM IST

    സി​ഡാ​ക്കി​ൽ തൊ​ഴി​ല​ധി​ഷ്ഠി​ത പി.​ജി സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം

    കോ​മ​ൺ അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ ടെ​സ്റ്റ് (സി-​കാ​റ്റ്) ജ​നു​വ​രി 10, 11 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ
    സി​ഡാ​ക്കി​ൽ തൊ​ഴി​ല​ധി​ഷ്ഠി​ത പി.​ജി സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ലു​ള്ള സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഡെ​ല​വ​പ്മെ​ന്റ് ഓ​ഫ് അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് ക​മ്പ്യൂ​ട്ടി​ങ് (സി-​ഡാ​ക്ക്) തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കൊ​ച്ചി, ചെ​ന്നൈ, ബം​ഗ​ളൂ​രു, ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്, പു​ണെ, ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി അ​ട​ക്കം രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ കേ​​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഫെ​ബ്രു​വ​രി 25ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന 12 തൊ​ഴി​ല​ധി​ഷ്ഠി​ത പോ​സ്റ്റ് ഗ്രാ​ജ്വേ​റ്റ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. 24 ആ​ഴ്ച​ത്തെ ഫു​ൾ​ടൈം (1200 മ​ണി​ക്കൂ​ർ) പ​ഠ​ന-​പ​രി​ശീ​ല​ന സൗ​ക​ര്യം ല​ഭി​ക്കും. ജ​നു​വ​രി 10, 11 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന കോ​മ​ൺ അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ ടെ​സ്റ്റി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് (സി-​കാ​റ്റ് I & II) തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കൊ​ച്ചി ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രീ​ക്ഷാ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​വും.

    വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ബം​ഗ​ളൂ​രു, ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്, മും​ബൈ, നോ​യി​ഡ, പു​ണെ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ദേ​ശീ​യ​ത​ല കാ​മ്പ​സ് പ്ലേ​സ്മെ​ന്റ് പ്രോ​ഗ്രാം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ www.cdac.in, https://acts.cdac.inൽ ​ല​ഭി​ക്കും. സി-​കാ​റ്റ് ഫീ​സ്: പേ​പ്പ​ർ എ + ​ബി - 1550 രൂ​പ. പേ​പ്പ​ർ എ + ​ബി + സി 1750 ​രൂ​പ.

    കോ​ഴ്സു​ക​ൾ: അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് ക​മ്പ്യൂ​ട്ടി​ങ്, ബി​ഗ്ഡാ​റ്റാ അ​ന​ലി​റ്റി​ക്സ് ,എം​ബ​ഡ​ഡ് സി​സ്റ്റം​സ് ഡി​സൈ​ൻ, ഐ.​ടി ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ സി​സ്റ്റം​സ് ആ​ൻ​ഡ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി, ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് , വി.​എ.​എ​സ്.​ഐ ഡി​സൈ​ൻ, മൊ​ബൈ​ൽ ക​മ്പ്യൂ​ട്ടി​ങ്, അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് സെ​ക്വ​ർ സോ​ഫ്റ്റ്​​വെ​യ​ർ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ്, എ​ച്ച്.​പി.​സി സി​സ്റ്റം അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, റോ​ബോ​ട്ടി​ക്സ് ആ​ൻ​ഡ് അ​ലൈ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജീ​സ്, ഫി​ൻ​ടെ​ക് ആ​ൻ​ഡ് ബ്ലോ​ക്ചെ​യി​ൻ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ്, സൈ​ബ​ർ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റ​ൻ​സി​ക്സ്.

    പ്ര​വേ​ശ​ന യോ​ഗ്യ​ത: ബി.​ഇ/​ബി.​ടെ​ക് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എം.​എ​സ്‍സി/​എം.​എ​സ്/​എം.​സി.​എ. സ​മ​ഗ്ര​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലു​ണ്ട്. ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 29ന​കം അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

