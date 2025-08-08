Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Movie News
    Movie News
    Posted On
    8 Aug 2025 11:12 PM IST
    Updated On
    8 Aug 2025 11:16 PM IST

    ‘അമ്മ’യെ തകര്‍ക്കാൻ ശ്രമങ്ങള്‍ ശക്തമെന്ന്​ ദേവന്‍

    actor devan
    camera_altനടൻ ദേവൻ

    കൊ​ച്ചി: സി​നി​മ അ​ഭി​നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ‘അ​മ്മ’​യെ ത​ക​ര്‍ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ന​ട​ൻ ദേ​വ​ന്‍. അ​മ്മ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യി​ലേ​ക്ക് 15ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് നീ​ക്ക​ങ്ങ​ള്‍ ശ​ക്ത​മാ​യ​ത്. ഇ​ത്​ സം​ഘ​ട​ന​ക്ക​ക​ത്തു​നി​ന്ന​ല്ല. ഇ​തി​ന് പി​ന്നി​ല്‍ ആ​സൂ​ത്രി​ത താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ന്നും പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​കൂ​ടി​യാ​യ ദേ​വ​ൻ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന ശ്വേ​ത മേ​നോ​നെ​തി​രാ​യ ന​ട​പ​ടി​യി​ല്‍ ത​നി​ക്ക് അ​ഭി​പ്രാ​യ​വ്യ​ത്യാ​സ​മു​ണ്ട്. ഫ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ല്‍ ജാ​ഗ്ര​ത​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വു​മു​ണ്ടാ​ക​ണമെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​യു​ള്ള യു​വാ​ക്ക​ള്‍ക്കാ​യി സെ​ന്റ​ര്‍ ഫോ​ര്‍ ലൈ​ഫ് സ്‌​കി​ല്‍സ് ലേ​ണി​ങ്ങി​ന്‍റെ (സി.​എ​ൽ.​എ​സ്.​എ​ൽ) നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള തൊ​ഴി​ല്‍പ​രി​ശീ​ല​ന പ​ദ്ധ​തി ‘ലീ​ഡി’​ന്‍റെ (ലൈ​വ് ലി ​ഹു​ഡ് എം​പ​വ​ർ​മെ​ന്‍റ്​ ആ​ക്ഷ​ൻ ഫോ​ർ ദ ​ഡി​ഫ​റ​ന്‍റ്​​ലി ഏ​ബി​ൾ​ഡ്) ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​സ് ക്ല​ബി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

    News Summary - Actor Devan says efforts are strong to destroy 'Amma'
