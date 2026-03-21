Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightMovie Newschevron_rightആദ്യ ദിനം ആട് തൂക്കി;...
    Movie News
    Posted On
    date_range 21 March 2026 12:58 PM IST
    Updated On
    date_range 21 March 2026 12:58 PM IST

    ആദ്യ ദിനം ആട് തൂക്കി; ബോക്സ് ഓഫീസിൽ എത്തിയത് കോടികൾ...

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ജയസൂര്യ നായകനായെത്തിയ ഫാന്റസി കോമഡി എന്റർടെയ്‌നർ ചിത്രം 'ആട് 3: വൺ ലാസ്റ്റ് റൈഡ്' ഇന്ത്യൻ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ മികച്ച കലക്ഷൻ നേടി കുതിക്കുകയാണ്. മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം ആദ്യ ദിനം കേരളത്തിൽനിന്നും മാത്രമായി 5.90 കോടി രൂപയുടെ കലക്ഷൻ നേടി. മറ്റ് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു കോടി രൂപ ലഭിച്ചു. ഇത് ഇന്ത്യൻ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ മാത്രം ആദ്യ ദിവസത്തെ വരുമാനം 6.90 കോടി രൂപയാക്കി.

    മലയാള സിനിമകൾക്ക് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ വലിയ പ്രചാരമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആട് 3ക്കും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ മികച്ച പ്രതികരണം ലഭിച്ചു. ചിത്രം ആദ്യ ദിവസം തന്നെ 825,000 യു.എസ് ഡോളർ കലക്ഷൻ നേടി. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിനു പുറമേ, യു.കെ, അയർലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആട് 3 ഏകദേശം 174,000 യു.എസ് ഡോളർ നേടി.

    വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് 92,000 യു.എസ് ഡോളറും ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ ഇത് 33,000 യു.എസ് ഡോളറും ന്യൂസിലൻഡിൽ 7,000 യു.എസ് ഡോളറിലധികവും ചിത്രം നേടി. ആട് 3 യുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആദ്യ ദിന അന്താരാഷ്ട്ര വരുമാനം 1.18 മില്യൺ യു.എസ് ഡോളറിലെത്തി. ഇത് ഇന്ത്യൻ കറൻസി പ്രകാരം 11.10 കോടി രൂപയാണ്.

    ചിത്രമിറങ്ങി ആദ്യ ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ തന്നെ ആട് 3 യുടെ ആഗോള ആദ്യ ദിന കലക്ഷൻ 18 കോടി രൂപയിലെത്തി. ഇത് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന തുടക്കമാണ്. ജയസൂര്യ , സൈജു കുറുപ്പ്, വിനായകൻ, രഞ്ജി പണിക്കർ, വിജയ് ബാബു, സണ്ണി വെയ്ൻ, ധർമ്മജൻ ബോൾഗാട്ടി, ഭഗത് മാനുവൽ, ഇന്ദ്രൻസ്, തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Box Office Collectionmalayalam moviesaaduaadu 3Entertainment NewsJayasuriya
    News Summary - Aadu 3 Worldwide Opening Day Box Office Collections
    Similar News
    Next Story
    X