നടൻ ടൈഗർ ഷ്റോഫിനുനേരെ വെടിവെപ്പ്, ബൈക്കിലെത്തിയ മൂന്നംഗ സംഘമാണ് വെടിയുതിർത്തത്

നടൻ ടൈഗർ ഷ്റോഫിനുനേരെ വെടിവെപ്പ്, ബൈക്കിലെത്തിയ മൂന്നംഗ സംഘമാണ് വെടിയുതിർത്തത്text_fields
മുംബൈ: ബോളിവുഡ് നടൻ ടൈഗർ ഷ്റോഫിനുനേരെ ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘം വെടിയുതിർത്തു. മുംബൈയിലെ ജുഹുവിൽ ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ടാണ് സംഭവം. ബൈക്കിലെത്തിയ മൂന്നംഗ അജ്ഞാത സംഘം പുഷ്പ പാർക്കിൽ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം.
നടൻ സുരക്ഷിതനാണെന്നും വെടിയേറ്റിട്ടില്ലെന്നും മുംബൈ പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഷ്റോഫിന്റെ ഡ്രൈവർക്കും ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവർക്കും പരിക്കേറ്റതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. നേരത്തെ, ടൈഗർ ഷ്റോഫിനും മറ്റ് രണ്ടുപേർക്കും പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഗുണ്ടാത്തലവൻ ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയിയുടെ സഹായി ഹാരി ബോക്സർ നേരത്തെ ടൈഗർ ഷ്രോഫിനുനേരെ ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് വെടിവെപ്പ്.
മുംബൈയിലെ ക്രമസമാധാന നിലയെ ചോദ്യം ചെയ്ത കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സച്ചിൻ സാവന്ത്, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് ആരോപിച്ചു. “നടൻ ടൈഗർ ഷ്രോഫിന്റെ കാറിനുനേരെ വെടിവെപ്പുണ്ടായെന്ന വാർത്ത ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. മുംബൈയിൽ യഥാർഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ബാബ സിദ്ദിഖിന്റെ കൊലപാതകം, സൽമാൻ ഖാന്റെ വീടിന് നേരെയുണ്ടായ വെടിവെപ്പ്, നിരവധി നടന്മാർക്കും നിർമാതാക്കൾക്കും ലഭിച്ച ഭീഷണികൾ... മുംബൈയിലെ ക്രമസമാധാന നില പൂർണമായും തകർന്നിരിക്കുകയാണ്.” -സാവന്ത് എക്സിൽ കുറിച്ചു.
നഗരത്തിൽ ക്രമസമാധാന സംവിധാനം തകരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഇത് ക്രമസമാധാന തകർച്ച മാത്രമല്ല; പൂർണമായ അരാജകത്വമാണ് ഇവിടെ പിടിമുറുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി സമ്പൂർണ പരാജയമാണെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി. പ്രമുഖ നടൻ ജാക്കി ഷ്രോഫിന്റെ മകനാണ് 36കാരനായ ടൈഗർ ഷ്രോഫ്.
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