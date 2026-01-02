Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Movie News
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 10:58 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 10:59 PM IST

    2025ൽ 150 സിനിമകൾ പരാജയം; നഷ്ടം 530 കോടി

    Kerala Film Chamber of Commerce
    കൊ​ച്ചി: പോ​യ​വ​ർ​ഷം പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ 185 ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ 150 എ​ണ്ണ​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​​ട്ടെ​ന്ന്​ ഫി​ലിം ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ്​ കോ​മേ​ഴ്​​സി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്ക്. 530 കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ​യാ​ണ്​ ഇ​തു​വ​ഴി ന​ഷ്​​ടം. വീ​ണ്ടും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ എ​ട്ട്​ പ​ഴ​യ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ന്നെ​ണ്ണം മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ബോ​ക്​​സോ​ഫി​സി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച​തെ​ന്നും ചേം​ബ​ർ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യി​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ​യും വ​ർ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു 2025. റി​ലീ​സ്​ ചെ​യ്ത 185 ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ത​ൽ​മു​ട​ക്ക്​ 860 കോ​ടി​യോ​ള​മാ​ണ്.

    തി​യ​റ്റ​ർ​വ​ഴി ല​ഭി​ച്ച വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​വ​യി​ൽ ഒ​മ്പ​ത്​ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളെ സൂ​പ്പ​ർ ഹി​റ്റാ​യും 16 എ​ണ്ണ​ത്തെ ഹി​റ്റാ​യും ​ചേം​ബ​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു. പ​ത്തോ​ളം ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ തി​യ​റ്റ​റി​ൽ ആ​വ​റേ​ജ്​ ക​ല​ക്ഷ​ൻ നേ​ടി. ഒ.​ടി.​ടി വ​ഴി​യു​ള്ള വ​രു​മാ​നം കൂ​ടി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ ഈ ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മു​ട​ക്കു​മു​ത​ൽ തി​രി​കെ ല​ഭി​ച്ചു.

    വ്യ​ത്യ​സ്ത പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ​പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത ഉ​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​ പൊ​തു​വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. അ​ണി​യ​റ​യി​ൽ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന ചി​ല ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ 2026ലും ​പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന്​ ചേം​ബ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

