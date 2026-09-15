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    78-ാമത് പ്രൈംടൈം എമ്മി പുരസ്‌കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു; മാത്യു റീസിനും ‘വിഡ്ഡോസ് ബേ’യ്ക്കും ചരിത്രനേട്ടം

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    78-ാമത് പ്രൈംടൈം എമ്മി പുരസ്‌കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു; മാത്യു റീസിനും ‘വിഡ്ഡോസ് ബേ’യ്ക്കും ചരിത്രനേട്ടം
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    2026ലെ 78-ാമത് പ്രൈംടൈം എമ്മി പുരസ്‌കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആപ്പിൾ ടി.വിയുടെ ‘വിഡ്ഡോസ് ബേ’ എന്ന സീരീസാണ് ഈ വർഷത്തെ എമ്മി വേദിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം നേടിയത്. മികച്ച കോമഡി സീരീസ് അടക്കം ആറ് പ്രധാന പ്രൈംടൈം പുരസ്‌കാരങ്ങളാണ് ഈ ഹൊറർ-കോമഡി സീരീസ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതിനുപുറമെ, ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്സ് എമ്മി പുരസ്‌കാരങ്ങളിൽ നേടിയ എട്ടെണ്ണവും ചേർത്തപ്പോൾ മൊത്തം 14 പുരസ്‌കാരങ്ങളോടെ ഈ ഷോ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തി.

    വ്യക്തിഗത നേട്ടങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നടൻ മാത്യു റീസാണ് ചരിത്രം കുറിച്ചത്. ‘വിഡ്ഡോസ് ബേ’യിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച കോമഡി നടനുള്ള പുരസ്‌കാരം നേടിയ അദ്ദേഹം, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ ‘ദി ബീസ്റ്റ് ഇൻ മി’ എന്ന പരമ്പരയിലൂടെ മികച്ച ലിമിറ്റഡ്/ആന്തോളജി സീരീസ് നടനുള്ള പുരസ്‌കാരവും സ്വന്തമാക്കി. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരേ വർഷം രണ്ട് പ്രധാന ലീഡ് ആക്ടിങ് വിഭാഗങ്ങളിൽ പുരസ്‌കാരം നേടുന്ന പുരുഷ നടനായി ഇതോടെ മാത്യു മാറി. കൂടാതെ, എമ്മി ചരിത്രത്തിൽ ലീഡ് ആക്ടിങ് വിഭാഗത്തിലെ മൂന്ന് പ്രധാന പുരസ്‌കാരങ്ങളും സ്വന്തമാക്കുന്ന ആദ്യ പുരുഷ നടനെന്ന റെക്കോർഡും മാത്യു റീസ് സ്വന്തമാക്കി.

    അതുപോലെതന്നെ നടി ജീൻ സ്മാർട്ട് മറ്റൊരു ചരിത്ര നേട്ടത്തിന് ഉടമയായി. ‘ഹാക്സ്’ എന്ന പരമ്പരയിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച കോമഡി നടിക്കുള്ള പുരസ്‌കാരം നേടിയ അവർ, ഒരു പരമ്പരയുടെ ഓരോ സീസണിലും അഭിനയത്തിനുള്ള എമ്മി പുരസ്‌കാരം നേടുന്ന ആദ്യ വ്യക്തിയായി മാറി. ഈ വിജയത്തോടെ എമ്മി ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം അഭിനയ പുരസ്‌കാരങ്ങൾ നേടിയ പ്രമുഖ താരങ്ങളുടെ ഒപ്പമെത്താനും അവർക്ക് സാധിച്ചു. മറുവശത്ത്, ‘ദി പിറ്റ്’ എന്ന പരമ്പര മികച്ച ഡ്രാമാ സീരീസിനുള്ള പുരസ്‌കാരം നിലനിർത്തിയപ്പോൾ, നോഹ വെയ്ല്‍ മികച്ച ഡ്രാമാ നടനുള്ള പുരസ്‌കാരം തുടർച്ചയായി രണ്ടാം തവണയും സ്വന്തമാക്കി.

    ഈ വർഷത്തെ എമ്മി വേദിയിൽ ആപ്പിൾ ടി.വി. പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ആകെ 27 പുരസ്‌കാരങ്ങൾ നേടി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയപ്പോൾ, എച്ച്.ബി.ഒ. 20 പുരസ്‌കാരങ്ങളുമായി രണ്ടാമതും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് 14 പുരസ്‌കാരങ്ങളുമായി മൂന്നാമതും എത്തി. കരിയറിലെ ദീർഘകാല സംഭാവനകൾ മാനിച്ച് നടൻ മൈക്കിൽ ജെ. ഫോക്സിന് 'ബോബ് ഹോപ്പ് ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ അവാർഡ്' നൽകി ആദരിച്ചു. പാർക്കിൻസൺസ് രോഗബാധിതർക്കായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഗവേഷണ ധനസഹായങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ പുരസ്‌കാരം സമ്മാനിച്ചത്. കൂടാതെ, അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത ഗായിക ഡോളി പാർടൺ അടക്കമുള്ള പ്രമുഖർക്ക് ചടങ്ങിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

    ഈ വർഷത്തെ പ്രധാന എമ്മി പുരസ്‌കാര ജേതാക്കൾ

    മികച്ച കോമഡി സീരീസ്:വിഡ്ഡോസ് ബേ

    കോമഡി വിഭാഗത്തിലെ മികച്ച നടൻ:മാത്യു റീസ് (വിഡ്ഡോസ് ബേ)

    കോമഡി വിഭാഗത്തിലെ മികച്ച നടി: ജീൻ സ്മാർട്ട് (ഹാക്സ്)

    മികച്ച ഡ്രാമാ സീരീസ്: ദി പിറ്റ്

    ഡ്രാമാ വിഭാഗത്തിലെ മികച്ച നടൻ: നോഹ വെയ്ല്‍ (ദി പിറ്റ്)

    ഡ്രാമാ വിഭാഗത്തിലെ മികച്ച നടി: റിയ സീഹോൺ (പ്ലൂറിബസ്)

    മികച്ച ലിമിറ്റഡ് സീരീസ്: ഡി.ടി.എഫ്. സെന്റ് ലൂയിസ്

    ലിമിറ്റഡ് സീരീസ് മികച്ച നടൻ: മാത്യു റീസ് (ദി ബീസ്റ്റ് ഇൻ മി)

    ലിമിറ്റഡ് സീരീസ് മികച്ച നടി: സാലി ഫീൽഡ് (റിമാർക്കബ്ലി ബ്രൈറ്റ് ക്രീച്ചേഴ്സ്)

    മികച്ച വെറൈറ്റി ടോക്ക് സീരീസ്: ദി ലേറ്റ് ഷോ വിത്ത് സ്റ്റീഫൻ കോൾബെർട്ട്

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    News Summary - Emmys 2026 winners list
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