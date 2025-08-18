Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 1:39 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 1:39 PM IST

    വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി ഇനി 'അച്ചൻകുഞ്ഞ്​ റോഡ്'; നടൻ അച്ചൻകുഞ്ഞിന്‍റെ ഓർമക്ക്​ റോഡിന്​ പേരിട്ടു

    വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി ഇനി ‘അച്ചൻകുഞ്ഞ്​ റോഡ്’; നടൻ അച്ചൻകുഞ്ഞിന്‍റെ ഓർമക്ക്​ റോഡിന്​ പേരിട്ടു
    വീ​ടി​നു​മു​ന്നി​ലെ അ​ച്ച​ൻ​കു​ഞ്ഞ്​ റോ​ഡി​ൽ മ​ക​ൻ സാ​ജ​ൻ

    കോ​ട്ട​യം: പ​ഴ​യ ബോ​ട്ടു​ജെ​ട്ടി​ക്കു സ​മീ​പ​ത്തെ വീ​ടി​നു​മു​ന്നി​ലെ കു​ഞ്ഞു​റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന്​ 50ാം വ​യ​സ്സി​ൽ മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യി​ലേ​ക്ക്​ ന​ട​ന്നു​ക​യ​റി​യ ഒ​രാ​ളു​ണ്ട്. ആ​ദ്യ​സി​നി​മ​യി​ൽ ത​ന്നെ മി​ക​ച്ച ന​ട​നു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന അ​വാ​ർ​ഡു​മാ​യി​ അ​​ദ്ദേ​ഹം മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തി​യ​തും ഈ ​വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ ത​ന്നെ. മൂ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നു​ശേ​ഷം ആ ​വ​ഴി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്; ‘അ​ച്ച​ൻ​കു​ഞ്ഞ്​ റോ​ഡ്’​ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ.

    മ​ക​ൻ സാ​ജ​നും അ​ദ്ദേ​ഹം അം​ഗ​മാ​യ ഫി​ൽ​കോ​സ്​ സം​ഘ​ട​ന​യും ന​ട​ത്തി​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളാ​ണ്​ റോ​ഡ്​ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കി​യ​ത്. വീ​ടി​നു​മു​ന്നി​ലെ റോ​ഡി​ന്​ പി​താ​വി​ന്‍റെ പേ​രി​ട​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ സാ​ജ​ൻ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക്ക്​ ക​ത്ത്​ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​നം രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ- അ​ച്ച​ൻ​കു​ഞ്ഞ്​​ അ​നു​സ്​​​മ​ര​ണ​ത്തി​നി​ടെ ഫി​ൽ​കോ​സ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. ആ​ന​ന്ദ​ക്കു​ട്ട​ൻ മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ. വാ​സ​വ​നും തി​രു​വ​ഞ്ചൂ​ർ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​നും മു​ന്നി​ൽ വി​ഷ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ബോ​ട്ട്​ ജെ​ട്ടി​യി​ലെ ചു​മ​ട്ടു​കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു അ​ച്ച​ൻ​കു​ഞ്ഞ്.​ പ​ത്​​മ​രാ​ജ​ന്‍റെ തി​ര​ക്ക​ഥ​യി​ൽ ഭ​ര​ത​ൻ സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത ‘ലോ​റി’ എ​ന്ന സി​നി​മ​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം. ആ​റു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ചെ​റി​യ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ നാ​ൽ​പ​തോ​ളം സി​നി​മ​ക​ളി​ൽ അ​ഭി​ന​യി​ച്ചു.

    നാ​ട്ടു​മ്പു​റ​ത്തു​കാ​ര​ന്‍റെ പ​രു​ക്ക​ൻ മു​ഖ​വും മു​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ശ​ബ്​​ദ​വു​മാ​ണ്​​ അ​ച്ച​ൻ​കു​ഞ്ഞി​ലെ വി​ല്ല​നെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​ക്കി​യ​ത്. 1950 ൽ ‘​വി​ധി’ എ​ന്ന നാ​ട​ക​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ അ​ര​ങ്ങി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. പ​ണി​ക്കി​ടെ ചാ​ക്കു​വീ​ണ്​​ മു​ഖ​ത്തും ക​ണ്ണി​നും പ​രി​ക്കേ​റ്റി​രു​ന്നു. ഏ​റെ​നാ​ള​ത്തെ ചി​കി​ത്സ​ക്കു​ശേ​ഷ​വും പ​രി​ക്കി​ന്‍റെ അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ൾ മു​ഖ​ത്ത്​ ബാ​ക്കി​യാ​യി.

    ‘ലോ​റി’​യി​ലെ വി​ല്ല​ൻ വേ​ഷ​ത്തി​ന്​ ചേ​ർ​ന്ന മു​ഖം തേ​ടി​യ പ​ത്​​മ​രാ​ജ​നു മു​ന്നി​ലേ​ക്ക്​ അ​ച്ച​ൻ​കു​ഞ്ഞി​നെ എ​ത്തി​ച്ച​ത്​ ന​ട​നും നി​ർ​മാ​താ​വു​മാ​യ പ്രോം​പ്ര​കാ​ശ്​ ആ​ണ്​.

