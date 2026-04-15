    date_range 15 April 2026 1:23 PM IST
    date_range 15 April 2026 1:28 PM IST

    ‘ഈ വർഷത്തെ എന്റെ വിഷു…ധന്യം, ഗന്ധർവ ഗായകനൊപ്പം’ - മനോജ് കെ. ജയൻ

    മ​നോജ് കെ. ജയൻ, കെ.ജെ. യേശുദാസ്

    കോഴിക്കോട്: ഈ വർഷത്തെ വിഷു മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ നടൻ മനോജ് കെ. ജയന് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം, ഗന്ധർവഗായകൻ കെ.ജെ. യേശുദാസിനൊപ്പം വിഷു ദിനത്തിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റിയതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് മനോജ് കെ. ജയൻ. ഈ വർഷത്തെ എൻ്റെ വിഷു…ധന്യം. ഗന്ധർവഗായകന്റെ …നമ്മുടെ സ്വന്തം ദാസേട്ടന്റെ അമേരിക്കയിലെ വസതിയിൽ,മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപ് അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങി,കുറെ നേരം സംസാരിച്ചും പാടിയും ഇരുന്നപ്പോൾ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിന് അതിരുകളില്ല. എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അനുഗ്രഹമായി ഈ അവസരത്തെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുവെന്ന് മനോജ് കെ. ജയൻ ഫേസ് ബുക്ക് പേജിൽ കുറിച്ചു.

    കുറിപ്പ് പൂർണരൂപത്തിൽ:

    “പറയരുതേ രാധയറിയരുതേ ഇത് ഗുരുവായൂരപ്പാ രഹസ്യം “♥️🤫😘

    HAPPY VISHU ♥️♥️🙏

    ഈ വർഷത്തെ എൻ്റെ വിഷു…ധന്യം 🥰🙏

    ഗന്ധർവഗായകൻ്റെ …നമ്മുടെ സ്വന്തം ദാസേട്ടൻ്റെ അമേരിക്കയിലെ വസതിയിൽ,മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപ് അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങി,കുറെ നേരം സംസാരിച്ചും പാടിയും ഇരുന്നപ്പോൾ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിന് അതിരുകളില്ല 🙏😍എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അനുഗ്രഹമായി ഈ അവസരത്തെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു 🥰

    എന്റെ എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവർക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ വിഷു ആശംസകൾ നേരുന്നു ♥️🙏



