Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightകു​വൈ​ത്തി​ൽനി​ന്ന്...
    Entertainment
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 9:31 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 9:31 AM IST

    കു​വൈ​ത്തി​ൽനി​ന്ന് മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    കു​വൈ​ത്തി​ൽനി​ന്ന് മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു
    cancel
    camera_alt

    ‘സി​റോ​ക്കോ’​സി​നി​മ പി​ന്നി​ണി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും അ​ഭി​നേ​താ​ക്ക​ളും

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത്‌ സി​റ്റി: പ്ര​വാ​സി ന​ടീ​ന​ട​ന്മാ​രെ​യും അ​ണി​യ​റ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ത്രീ​കിം​ഗ്സ് ബാ​ന​റി​ൽ നി​ർ​മ്മി​ക്കു​ന്ന മ​ല​യാ​ള​ച​ല​ച്ചി​ത്രം ‘സി​റോ​ക്കോ’​യു​ടെ പൂ​ജ​യും പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ന​ട​ന്നു. ക​ല കു​വൈ​ത്ത് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​വി. ഹി​ക്മ​ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ഡാ​ർ​വി​ൻ പി​റ​വം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ര​ഘു പേ​രാ​മ്പ്ര, ജി​തേ​ഷ് രാ​ജ​ൻ താ​ഴ​ത്ത്, വി. ​കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, ബി​ജു വെ​ള്ളൂ​ർ, എ.​കെ. ന​സീം, മ​ധു ജി. ​കൈ​മ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സീ​നു മാ​ത്രൂ​സ്, ലി​യോ കി​ഴ​ക്കേ​വീ​ട​ൻ, അ​നു ജോ​ൺ, അ​രു​ൺ കു​മാ​ർ, പ്ര​കാ​ശ് ക​രോ​ളി​ൽ, ടി​ന്റു​മോ​ൾ ആ​ന്റ​ണി, ഹ​മീ​ദ് ബാ​ദ​റു​ദീ​ൻ, ബി​നി റ​പ്പാ​യി, ജി​നു ജോ​സ​ഫ്, ശ്രീ​ല ര​വി​പ്ര​സാ​ദ്, റ​ഷീ​ദ അ​മീ​ർ, ചാ​രു​ല​ക്ഷ്മി, സു​രേ​ഷ്, സ​ജീ​വ​ൻ, അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ, ര​മ അ​ജി​ത്, സി​ജോ​യ് ജോ​ർ​ജ്, സ​രി സ​ജീ​വ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജോ​സ് മു​ട്ടം സ്വാ​ഗ​ത​വും മ​ധു.​ജി. കൈ​മ​ൾ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ഴ ജി​തേ​ഷ് അ​വ​താ​രി​ക​യാ​യി. സി​നി​മ​യു​ടെ ക​ഥ, തി​ര​ക്ക​ഥ, സം​വി​ധാ​നം എ​ന്നി​വ ഡാ​ർ​വി​ൻ പി​റ​വം. കാ​മ​റ ര​ഘു പേ​രാ​മ്പ്ര, സം​ഗീ​തം വി. ​കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Malayalam MovieGulf NewsKuwaitEntertainments
    News Summary - Malayalam movie coming out of Kuwait
    Similar News
    Next Story
    X