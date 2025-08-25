Begin typing your search above and press return to search.
    Entertainment
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 8:52 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 8:52 AM IST

    കേരള രാജ്യാന്തര ഡോക്യുമെന്ററി-ഹ്രസ്വചിത്ര മേള: പി. അഭിജിത്തിന്റെ ‘ഞാൻ രേവതി’ പ്രദർശനം ഇന്ന്‌

    കേരള രാജ്യാന്തര ഡോക്യുമെന്ററി-ഹ്രസ്വചിത്ര മേള: പി. അഭിജിത്തിന്റെ ‘ഞാൻ രേവതി’ പ്രദർശനം ഇന്ന്‌
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ‘മാ​ധ്യ​മം’ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ പി. ​അ​ഭി​ജി​ത്ത്‌ ഒ​രു​ക്കി​യ ‘ഞാ​ൻ രേ​വ​തി’ ഡോ​ക്യു​ഫി​ലിം പ​തി​നേ​ഴാ​മ​ത്‌ കേ​ര​ള രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി-​ഹ്ര​സ്വ​ചി​ത്ര മേ​ള​യു​ടെ മ​ത്സ​ര​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്​​ച പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട്‌ 6.15ന്‌ ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കൈ​ര​ളി തി​യ​റ്റ​റി​ലാ​ണ്‌ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം. ‘ഞാ​ൻ രേ​വ​തി’ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 12 ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്‌ ലോ​ങ്​ ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി മ​ത്സ​ര വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക്‌ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്‌.

    മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലാ​ദ്യ​മാ​യി സ്ത്രീ/​ട്രാ​ൻ​സ്‌​ജെ​ൻ​ഡ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ട്രാ​ൻ​സ് വു​മ​ൺ നേ​ഹ​ക്ക് മി​ക​ച്ച ന​ടി​ക്കു​ള്ള കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന ച​ല​ച്ചി​ത്ര പു​ര​സ്‌​കാ​രം നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ത്ത ‘അ​ന്ത​രം’ എ​ന്ന സി​നി​മ​ക്ക് ശേ​ഷം പി. ​അ​ഭി​ജി​ത്ത് സ്‌​ക്രി​പ്റ്റ് എ​ഴു​തി സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്‌​ത ചി​ത്ര​മാ​ണ്‌ ‘ഞാ​ൻ രേ​വ​തി’. ട്രാ​ൻ​സ്‌ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യും അ​ഭി​നേ​താ​വും ആ​ക്‌​ടി​വി​സ്‌​റ്റു​മാ​യ എ. ​രേ​വ​തി​യു​ടെ ജീ​വി​തം ആ​സ്‌​പ​ദ​മാ​ക്കി​യ​താ​ണ് ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ 55 മി​നി​റ്റ് നീ​ളു​ന്ന ചി​ത്രം. പ്ര​പ​ഞ്ചം ഫി​ലിം​സി​ന്റെ ബാ​ന​റി​ൽ ശോ​ഭി​ല​യാ​ണ്​ നി​ർ​മാ​താ​വ്. കാ​മ​റ: എ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌. എ​ഡി​റ്റി​ങ്:​ അ​മ​ൽ​ജി​ത്ത്‌, ശ​ബ്‌​ദം: വി​ഷ്‌​ണു​പ്ര​മോ​ദ്‌, ക​ള​റി​സ്‌​റ്റ്‌: വി.​പി. സാ​ജി​ദ്‌, സം​ഗീ​തം: രാ​ജേ​ഷ്‌ വി​ജ​യ്‌.

    ത​മി​ഴ്‌ സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ൻ പെ​രു​മാ​ൾ മു​രു​ക​ൻ, സി.​പി.​ഐ നേ​താ​വ്‌ ആ​നി​രാ​ജ, ട്രാ​ൻ​സ്ജെ​ൻ​ഡ​ര്‍ ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റും സെ​ലി​ബ്രി​റ്റി മേ​ക്ക​പ്പ് ആ​ര്‍ട്ടി​സ്റ്റു​മാ​യ ര​ഞ്‌​ജു ര​ഞ്‌​ജി​മാ​ർ, ട്രാ​ൻ​സ്‌​ജെ​ൻ​ഡ​ർ ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റും ന​ടി​യും മോ​ഡ​ലു​മാ​യ ശീ​ത​ൾ ശ്യാം, ​കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ ട്രാ​ന്‍സ്‍ജെ​ന്‍ഡ​ര്‍ ദ​മ്പ​തി​ക​ളാ​യ സൂ​ര്യ ഇ​ഷാ​ൻ- ഇ​ഷാ​ൻ, നാ​ട​ക​കൃ​ത്തും സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​മാ​യ ശ്രീ​ജി​ത്ത്‌ സു​ന്ദ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ‘ഞാ​ൻ രേ​വ​തി’​യി​ൽ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

