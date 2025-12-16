ഹോളിവുഡ് സംവിധായകനും ഭാര്യയും കുത്തേറ്റുമരിച്ചു; മകൻ അറസ്റ്റിൽ

ഹോളിവുഡ് സംവിധായകനും ഭാര്യയും കുത്തേറ്റുമരിച്ചു; മകൻ അറസ്റ്റിൽtext_fields
ലോസ് ആഞ്ജലസ്: ഹോളിവുഡ് സംവിധായകനും നടനുമായ റോബ് റെയ്നറെയും (78) ഭാര്യ മിഷേലിനെയും (68) വീട്ടിൽ കുത്തേറ്റുമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മകൻ നിക്ക് റെയ്നനെ (32) കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ടാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്.
കൊമേഡിയനായ കാൾ റെയ്നറുടെ മകനാണ് റോബ്. ഭാര്യ മിഷേൽ സിംങർ പ്രശസ്ത ഫോട്ടോഗ്രഫറാണ്. 1980-90കളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒട്ടേറെ സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്ത സംവിധായകനാണ് റോബ്. 1970കളിലെ ക്ലാസിക് ടി.വി പരമ്പരയായ ‘ഓൾ ഇൻ ദ് ഫാമിലി’യിലൂടെ നടനെന്ന നിലയിലും അംഗീകാരം നേടി.
1984 ൽ ഇറങ്ങിയ ‘ദിസ് ഈസ് സ്പൈനൽ ടാപ്’ ആണ് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്തത്. അതിലെ നായക നടനുമായി. ലോസ് ആഞ്ജലസിലെ സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയരംഗത്തും സജീവമായിരുന്നു.
