Madhyamam
    16 Dec 2025 10:43 PM IST
    16 Dec 2025 10:43 PM IST

    ഹോളിവുഡ് സംവിധായകനും ഭാര്യയും കുത്തേറ്റുമരിച്ചു; മകൻ അറസ്റ്റിൽ

    ഹോളിവുഡ് സംവിധായകനും ഭാര്യയും കുത്തേറ്റുമരിച്ചു; മകൻ അറസ്റ്റിൽ
    കൊല്ലപ്പെട്ട റോ​ബ് റെ​യ്ന​ർ, മിഷേൽ, അറസ്റ്റിലായ നിക്ക് റെയ്നർ

    Listen to this Article

    ലോ​സ് ആ​ഞ്ജ​ല​സ്: ഹോ​ളി​വു​ഡ് സം​വി​ധാ​യ​ക​നും ന​ട​നു​മാ​യ റോ​ബ് റെ​യ്ന​റെ​യും (78) ഭാ​ര്യ മി​ഷേ​ലി​നെ​യും (68) വീ​ട്ടി​ൽ കു​ത്തേ​റ്റു​മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് മ​ക​ൻ നി​ക്ക് റെ​യ്ന​നെ (32) കൊ​ല​ക്കു​റ്റം ചു​മ​ത്തി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടാ​ണ് മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    കൊ​മേ​ഡി​യ​നാ​യ കാ​ൾ റെ​യ്ന​റു​ടെ മ​ക​നാ​ണ് റോ​ബ്. ഭാ​ര്യ മി​ഷേ​ൽ സിം​ങ​ർ പ്ര​ശ​സ്ത ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫ​റാ​ണ്. 1980-90ക​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ഒ​ട്ടേ​റെ സി​നി​മ​ക​ൾ സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത സം​വി​ധാ​യ​ക​നാ​ണ് റോ​ബ്. 1970ക​ളി​ലെ ക്ലാ​സി​ക് ടി.​വി പ​ര​മ്പ​ര​യാ​യ ‘ഓ​ൾ ഇ​ൻ ദ് ​ഫാ​മി​ലി’​യി​ലൂ​ടെ ന​ട​നെ​ന്ന നി​ല​യി​ലും അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി.

    1984 ൽ ​ഇ​റ​ങ്ങി​യ ‘ദി​സ് ഈ​സ് സ്പൈ​ന​ൽ ടാ​പ്’ ആ​ണ് ആ​ദ്യ​മാ​യി സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത​ത്. അ​തി​ലെ നാ​യ​ക ന​ട​നു​മാ​യി. ലോ​സ് ആ​ഞ്ജ​ല​സി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക, രാ​ഷ്ട്രീ​യ​രം​ഗ​ത്തും സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:World Newshollywood directorArrestMurder Case
