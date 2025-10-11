Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Entertainment
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 10:12 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 10:12 AM IST

    'ഹാ​ൽ സെൻസർ കട്ട് യ​ജ​മാ​ന ഭ​ക്തി'; ചി​ത്രത്തിലെ 15 കട്ടിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് സംവിധായകൻ സി​ബി മ​ല​യി​ൽ

    ‘ഹാ​ൽ സെൻസർ കട്ട് യ​ജ​മാ​ന ഭ​ക്തി’; ചി​ത്രത്തിലെ 15 കട്ടിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് സംവിധായകൻ സി​ബി മ​ല​യി​ൽ
    Listen to this Article

    സി​നി​മ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​യോ​ഗ്യ​മാ​ണോ എ​ന്നു നോ​ക്കി സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കേ​ണ്ട ജോ​ലി​യു​ള്ള സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഫി​ലിം സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ (സി.​ബി.​എ​ഫ്‌.​സി), എ​വി​ടെ മു​റി​ച്ചു​നീ​ക്കാം എ​ന്നു നോ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യി മാ​റി​യെ​ന്ന് പ്ര​ശ​സ്ത സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ സി​ബി മ​ല​യി​ൽ. ഇ​ത് സെ​ൻ​സ​ർ ബോ​ർ​ഡ് അ​ല്ലെ​ന്നും ഫി​ലിം സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ ബോ​ർ​ഡ് ആ​ണെ​ന്ന​ത് ഓ​ർ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും, ‘ഹാ​ൽ’ സി​നി​മ​ക്ക് സെ​ൻ​സ​ർ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് നി​ഷേ​ധി​ച്ച സി.​ബി.​എ​ഫ്‌.​സി​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി സി​ബി മ​ല​യി​ൽ തു​റ​ന്ന​ടി​ച്ചു.

    ഏ​തൊ​ക്കെ വാ​ക്കു​ക​ൾ സി​നി​മ​യി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം, ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​രു​ത് എ​ന്ന​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​രു നി​ർ​ദേ​ശ​വും നി​ല​വി​ലി​ല്ല. സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ ബോ​ർ​ഡി​ൽ ഇ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ അ​മി​ത​മാ​യ യ​ജ​മാ​ന​ഭ​ക്തി​യാ​കും ഇ​ത്ത​രം നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ന് റി​ലീ​സ് ചെ​യ്യാ​നി​രു​ന്ന, ഷെ​യ്ൻ നി​ഗം നാ​യ​ക​നാ​യ ‘ഹാ​ലി’​ലെ ചി​ല സം​ഭാ​ഷ​ണ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും ബീ​ഫ് ബി​രി​യാ​ണി ക​ഴി​ക്കു​ന്ന രം​ഗ​വും അ​ട​ക്കം 15 ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കി​യാ​ൽ ‘എ’ ​സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ബോ​ർ​ഡ് ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. സം​ഘം കാ​വ​ലു​ണ്ട്, ധ്വ​ജ​പ്ര​ണാ​മം എ​ന്നീ വാ​ക്കു​ക​ളും സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി​ക്കുപ​ക​രം ഗ​ണ​പ​തി​വ​ട്ടം എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​തു​മ​ട​ക്ക​മാ​ണ് നീ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ​ഇ​തി​നെ​തി​രെ നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

