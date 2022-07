സാമന്തയോ സായി പല്ലവിയോ; വിവാഹമോചനത്തിന് ശേഷം ഇഷ്ടനായികയെ കുറിച്ച് നാഗചൈതന്യ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article 2021 ൽ ആയിരുന്നു താരങ്ങളായ സാമന്തയും നാഗചൈതന്യയും വിവാഹമോചിതരാവുന്നത്. ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുൻപ് തന്നെ വിവാഹമോചനത്തെ കുറിച്ചുളള വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ മൗനം പാലിച്ച താരങ്ങൾ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇക്കാര്യം ഔദ്യാഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തിയത്. സാമന്ത തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിൽ നിന്ന് നാഗചൈതന്യയുടെ കുടുംബപേര് ഒഴിവാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം പുറം ലോകത്ത് എത്തിയത്. വിവാഹമോചനം കഴിഞ്ഞ് മാസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും ഇനിയും വേർപിരിയാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വിവാഹമോചനത്തിന് ശേഷവും നല്ല ബന്ധമാണ് കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നത്.

ഏകദേശം ഒരേസമയത്തായിരുന്നു നാഗചൈതന്യയും സാമന്തയും കരിയർ ആരംഭിക്കുന്നത്. വളരെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഇരുവരുടേയും കോമ്പോ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയിൽ ഹിറ്റായി. വിജയ ചിത്രങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു. നാഗചൈതന്യ തന്നെ പല തവണ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നായിക സാമന്തയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിണ്ട്. വിവാഹമോചനത്തിന് ശേഷം തന്റെ ഇഷ്ടനായികയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് നാഗചൈതന്യ. തമിഴ് സിനിമ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. സായി പല്ലവിയുമായിട്ടാണോ സാമന്തയുമായിട്ടാണോ മികച്ച കെമിസ്ട്രി എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. ലവ് സ്റ്റോറി എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് സായി പല്ലവിയും നാഗചൈതന്യയും ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ചത്. ഈ ചിത്രം പുറത്ത് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് വിവാഹമോചനത്തെ കുറിച്ച് ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

'എനിക്ക് ഒരു നടിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ലവ് സ്റ്റോറിയിൽ ഞാൻ സായി പല്ലവിയ്‌ക്കൊപ്പം അഭിനയിച്ചു. മികച്ച ഓൺ-സ്‌ക്രീൻ കെമിസ്ട്രി ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഒപ്പം സാമുമായി (സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭു) ഒരുമിച്ച് മികച്ച പ്രണയ ചിത്രങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്'-നാഗചൈതന്യ പറഞ്ഞു.

