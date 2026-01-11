Begin typing your search above and press return to search.
    Filmy Talk
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 10:39 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 10:39 AM IST

    ‘അഴി’യിലെ തിരയിരമ്പം

    ‘അഴി’യിലെ തിരയിരമ്പം
    ​ഗോ​വ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ച​ല​ച്ചി​ത്ര​മേ​ള​യു​ടെ (IFFI) ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വേ​വ്‌​സ് ഫി​ലിം ബ​സാ​റി​ൽ ഒ​രു മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ ചി​ത്രം ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി. ന​വാ​ഗ​ത​യാ​യ ഹെ​സ്സ സാ​ലി​ഹ് ര​ച​ന​യും സം​വി​ധാ​ന​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച ‘അ​ഴി’​യാ​ണ് സം​ഘാ​ട​ക​രു​ടെ​യും പ്രേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ​യും മ​ന​സ്സ് കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ​ത്. മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​തം പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​മാ​ക്കി​യ ‘അ​ഴി’ എ​ന്ന ഇ​ൻ​ഡി​പെ​ഡ​ന്റ് ഫീ​ച്ച​ർ ഫി​ലിം എ​ൻ.​എ​ഫ്.​ഡി.​സി (നാ​ഷ​ന​ൽ ഫി​ലിം ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വേ​വ്‌​സ് ഫി​ലിം ബ​സാ​റി​ലെ വ​ർ​ക്ക് ഇ​ൻ പ്രോ​ഗ്ര​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് വാ​രി​ക്കൂ​ട്ടി​യ​ത്. ‘അ​ഴി’​യു​ടെ വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഹെ​സ്സ​യും ടീ​മും സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു.

    കാ​മ്പ​സ് പ്രോ​ജ​ക്ടി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്

    നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ഡി​സൈ​നി​ൽ (NID) വി​ഷ്വ​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ പ​ഠി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ‘അ​ഴി’​യു​ടെ തു​ട​ക്കം. ആ​റു മാ​സ​ത്തെ ഗ്രാ​േ​ജ്വ​ഷ​ൻ പ്രോ​ജ​ക്ടാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ആ​നി​മേ​ഷ​നും ഗ്രാ​ഫി​ക്സും ഫി​ലിം മേ​ക്കി​ങ്ങും ഇ​ഴ​ചേ​ർ​ന്ന പ​ഠ​ന​കാ​ല​ത്തെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് ധൈ​ര്യം ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്ന് ‘അ​ഴി’​യു​ടെ സം​വി​ധാ​യ​ക ഹെ​സ്സ സാ​ലി​ഹ് പ​റ​യു​ന്നു. ​വെ​റു​മൊ​രു ഫി​ലിം പ്രോ​ജ​ക്ട് എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഴ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു ‘അ​ഴി’. ​​ആ​ദ്യം ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലി​മാ​യി മ​ന​സ്സി​ൽ ക​രു​തി​യ ഒ​രു പ്രോ​ജ​ക്ട് പി​ന്നീ​ട് ഫീ​ച്ച​ർ ഫി​ലി​മാ​യി മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഥ​യു​ടെ ആ​ഴ​വും അ​തി​ന്റെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ഈ ​സി​നി​മ​യു​ടെ കൂ​ടെ നി​ന്ന​വ​രാ​ണ് ഫീ​ച്ച​ർ ഫി​ലി​മി​ലേ​ക്കു​ള്ള വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്നു​ത​ന്ന​ത്. 76 മി​നി​റ്റാ​ണ് ‘അ​ഴി’​യു​ടെ ദൈ​ർ​ഘ്യം.

    ഫി​ഷ​ർ ഫോ​ക് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി​യെ കു​റി​ച്ച് നി​ര​വ​ധി റി​സ​ർ​ച്ച് പേ​പ്പ​റു​ക​ൾ പ​ഠി​ച്ചും അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​തം നേ​രി​ട്ട് ക​ണ്ടും പ്ര​ചോ​ദ​നം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് ‘അ​ഴി’ എ​ഴു​തു​ന്ന​ത്. മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പ​ഠി​ച്ച​വ​ര​ല്ലാ​യി​രി​ക്കാം. പ​ക്ഷേ, അ​വ​രു​ടെ അ​റി​വ് വ​ള​രെ വ​ലു​താ​ണ്. ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും ക​ട​ലി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന അ​വ​രു​ടെ ധീ​ര​ത​യാ​ണ് എ​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സ്വാ​ധീ​നി​ച്ച​തെ​ന്ന് ഹെ​സ്സ പ​റ​യു​ന്നു. ഈ​യൊ​രു ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി​യെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ഒ​രു സ്റ്റോ​റി ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​വി​ടെ​യാ​ണ്. ഇ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​മ​ല്ല, ‘അ​ഴി’​യു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ പ്ര​മേ​യം. പ​ക്ഷേ അ​താ​ണ് ക​ഥ പ​റ​യാ​നു​ള്ള മെ​ത്തേ​ഡ്. മു​ത്ത​ശ്ശി​ക്ക​ഥ​യു​ടെ​യോ നാ​ടോ​ടി​ക്ക​ഥ​യു​ടെ​യോ സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള ചി​ത്ര​മാ​ണി​ത്, ഹെ​സ്സ പ​റ​യു​ന്നു.

    ‘അഴി’ ടീം

    വേ​വ്സ് ഫി​ലിം ബ​സാ​ർ

    ഗോ​വ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ്.​ഐ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ വേ​വ്‌​സ് ഫി​ലിം ബ​സാ​റി​ൽ മൂ​ന്ന് പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​ഴി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട സി​നി​മാ വി​പ​ണി​യാ​യ വേ​വ്സ് ഫി​ലിം ബ​സാ​ർ ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള സി​നി​മാ നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ, സം​വി​ധാ​യ​ക​ർ, വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ർ, നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് കൂ​ടി​ച്ചേ​രാ​നും പു​തി​യ പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ൾ​ക്ക് ധ​ന​സ​ഹാ​യം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​മു​ള്ള വേ​ദി​യാ​ണ്. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ റെ​ഡ് സീ ​ഫി​ലിം ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യ​മാ​യ റെ​ഡ് സീ ​ഫ​ണ്ട്, ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഡി.​ഐ വ​ർ​ക്കു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പ്ര​സാ​ദ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ക്രി​യേ​റ്റി​വ് ടെ​ക്നോ​ള​ജീ​സി​ന്റെ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മെ​ന്റ​ർ​മാ​രു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​വും സി​നി​മ​യു​ടെ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി വ​ലി​യ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ ‘അ​ഴി’ എ​ന്ന ഇ​ൻ​ഡി​പെ​ൻ​ഡ​ന്റ് ഫീ​ച്ച​ർ ഫി​ലിം അ​തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ​ത​യി​ൽ എ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വ​ർ​ക്ക് ഇ​ൻ പ്രോ​ഗ്ര​സ് ലാ​ബ് വി​ന്ന​ർ, പോ​സ്റ്റ് പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ വി​ന്ന​ർ എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് അം​ഗീ​കാ​രം കി​ട്ടി​യ​ത്. 14 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി എ​ത്തി​യ അ​മ്പ​തോ​ളം എ​ൻ​ട്രി​ക​ൾ. അ​വ​സാ​ന അ​ഞ്ച് ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ചു​രു​ക്ക​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ലേ​ക്ക് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ സി​നി​മ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ ര​ണ്ട് ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​താ​ണ്. അ​തി​ലൊ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടേ​താ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​തി​ൽ അ​തി​യാ​യ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ട് -‘അ​ഴി’ ടീം ​പ​റ​യു​ന്നു.

    എ​ന്താ​ണ് ‘അ​ഴി’?

    വെ​റു​മൊ​രു ജീ​വി​ത​ക​ഥ എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി, ക​ല​യും സ​ങ്ക​ൽ​പ​വും ഇ​ഴ​ചേ​രു​ന്ന ച​ല​ച്ചി​ത്രാ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് ‘അ​ഴി’. യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​വും മി​ത്തു​ക​ളും ത​മ്മി​ൽ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മാ​ജി​ക്ക​ൽ റി​യ​ലി​സം എ​ന്ന ശൈ​ലി​യി​ലാ​ണ് ചി​ത്രം ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ഴ​യ ത​ല​മു​റ​യും പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​ത്മ​ബ​ന്ധ​വും അ​വ​ർ നേ​രി​ടു​ന്ന അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളു​മാ​ണ് ചി​ത്രം ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. സി​നി​മ​യു​ടെ ഒ​ഴു​ക്ക് സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും ക്ലൈ​മാ​ക്സി​ലാ​ണ് പ്രേ​ക്ഷ​ക​രെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന യ​ഥാ​ർ​ഥ മാ​ജി​ക് സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു മി​ത്തി​നെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഈ ​ക​ഥ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ കാ​ണാ​പ്പു​റ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വെ​ളി​ച്ചം വീ​ശു​ന്നു.

    ഹെ​സ്സ സാ​ലി​ഹ്

    അ​ഭി​ന​യ​ത്തി​ലെ നാ​ട​ക​ക്ക​രു​ത്ത്

    ​മു​തി​ർ​ന്ന നാ​ട​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ്ര​ധാ​ന വേ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ​വി​ശേ​ഷ​ത. ​എ​ഴു​തി​വെ​ച്ച ഡ​യ​ലോ​ഗു​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള പൂ​ർ​ണ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം അ​വ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ സൗ​ഹൃ​ദ​വും റാ​പ്പോ​യും സെ​റ്റി​ൽ വ​ലി​യ ഗു​ണ​മാ​യി. ഇ​ങ്ങ​നെ വേ​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കാ​തെ, ഒ​രു ത്ര​ഡ് ഡെ​വ​ല​പ് ചെ​യ്യാ​നാ​ണ് ശ്ര​മി​ച്ച​തെ​ന്ന് ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ സി​നി​മാ​റ്റോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ അ​ർ​ജു​ൻ പ​റ​യു​ന്നു. അ​നു​ഭ​വ​സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ നാ​ട​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കൊ​പ്പം ഓ​ഡി​ഷ​നി​ലൂ​ടെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ഒ​രു​പി​ടി മി​ക​ച്ച പു​തു​മു​ഖ​ങ്ങ​ളും ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പി​ന്നീ​ട് ഡ​ബ് ചെ​യ്യാ​തെ, യ​ഥാ​ർ​ഥ ലൊ​ക്കേ​ഷ​നി​ൽ അ​ഭി​ന​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം​ത​ന്നെ ശ​ബ്ദ​ലേ​ഖ​ന​വും ന​ട​ത്തു​ന്ന സി​ങ്ക് സൗ​ണ്ട് ആ​ണ് മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ത്യേ​ക​ത.

    മി​നി​മ​ൽ ക്രൂ

    ​സ്വ​പ്നം ക​ണ്ട​തി​നെ​ക്കാ​ൾ വ​ലി​യൊ​രു തീ​ര​ത്താ​ണ് ഇ​ന്ന് അ​ഴി എ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​ലി​യ ബ​ജ​റ്റു​ക​ളോ താ​ര​നി​ര​യോ അ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് സി​നി​മ​യോ​ടു​ള്ള അ​ട​ങ്ങാ​ത്ത അ​ഭി​നി​വേ​ശ​മാ​ണ് ഈ ​ചി​ത്ര​ത്തെ ഗോ​വ​യി​ലെ പു​ര​സ്കാ​ര​വേ​ദി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. ഇ​ത് ഹെ​സ്സ​യു​ടെ മാ​ത്രം ചി​ത്ര​മ​ല്ല. ആ​ർ​ട്ട് ഫാ​ർ​മേ​ഴ്സ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഹാ​ബി​റ്റേ​ഷ​ൻ എ​ന്ന ഫി​ലിം ക​ല​ക്ടി​വും ഒ​പ്പ​മു​ണ്ട്. ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ സി​നി​മാ​റ്റോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​ശ​സ്ത ഛായാ​ഗ്രാ​ഹ​ക​ൻ സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫി​നെ സ​മീ​പി​ക്കു​ന്നി​ട​ത്താ​ണ് വ​ഴി​ത്തി​രി​വ് സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹ​മാ​ണ് അ​ർ​ജു​നെ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ർ​ജു​നി​ലൂ​ടെ മ​നു, ന​വാ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളി​ലേ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ സി​നി​മ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ആ​ർ​ട്ട് ഫാ​ർ​മേ​ഴ്സ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഹാ​ബി​റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്കും എ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ർ​ട്ട് ഫാ​ർ​മേ​ഴ്‌​സ് ഫൗ​ണ്ട​റും ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ സൗ​ണ്ട് ഡി​സൈ​ന​റു​മാ​യ നൈ​തി​ക് മാ​ത്യു ഈ​പ്പ​ൻ ചി​ത്രം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക​യും ഇ​ത് ഒ​രു ഫീ​ച്ച​ർ ഫി​ലി​മാ​യി ത​ന്നെ ചെ​യ്യാ​മെ​ന്ന ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    വ​ള​രെ ചെ​റി​യൊ​രു ക്രൂ​വി​നെ വെ​ച്ച് ഒ​രു ഇ​ൻ​ഡി​പെ​ൻ​ഡ​ന്റ് സി​നി​മ​യു​ടെ പ​രി​മി​തി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ​നി​ന്നു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ‘അ​ഴി’​യു​ടെ വി​ശാ​ല​മാ​യ കാ​ൻ​വാ​സ് ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. അ​ർ​ജു​ൻ അ​ജി​ത്തി​ന്റെ സി​നി​മാ​റ്റോ​ഗ്ര​ഫി​യും, അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മ​നു, എ​ഡി​റ്റ​ർ ന​വാ​സ്, ശ​ബ്ദ​ലേ​ഖ​ക​ൻ കാ​സ്റ്റ​ർ ഗോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​രെ​യും എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യേ​ണ്ട​താ​ണ്. ഇ​ത്ര വ​ലി​യൊ​രു നേ​ട്ടം ഞ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. ഹെ​സ്സ​യു​ടെ ക​ഥ​യാ​ണ് അ​ഴി​യു​ടെ ന​ട്ടെ​ല്ല്. ഈ ​അം​ഗീ​കാ​രം ത​രു​ന്ന സ​ന്തോ​ഷം വാ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് അ​പ്പു​റ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ണി​യ​റ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    പ​രി​മി​തി​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​ത്തെ കാ​ൻ​വാ​സ്

    20 ദി​വ​സ​ത്തെ ഷൂ​ട്ടി​ങ്. മാ​സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ. ഒ​രു വ​മ്പ​ൻ സി​നി​മാ ക്രൂ​വി​നെ ക​ണ്ടാ​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ആ​കാം​ക്ഷ​യൊ​ന്നും അ​ഴി​യു​ടെ ലൊ​ക്കേ​ഷ​നി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഐ​ഫോ​ണി​ലാ​ണ് ചി​ത്രം മു​ഴു​വ​ൻ ഷൂ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഷൂ​ട്ട് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ആ​രും അ​ത് ശ്ര​ദ്ധി​ച്ച​തേ​യി​ല്ല. ആ​രോ ഫോ​ൺ പി​ടി​ച്ചു​ന​ട​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം ഒ​രു അ​റ്റ​ൻ​ഷ​നും ചി​ത്രീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. ര​ണ്ട് വ​ണ്ടി​ക​ളി​ലാ​യി ഒ​തു​ങ്ങു​ന്ന ചെ​റി​യൊ​രു സം​ഘം. ലൈ​റ്റി​ങ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ളോ മ​റ്റ് ആ​ർ​ഭാ​ട​ങ്ങ​ളോ ഒ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ​യാ​യി​രു​ന്നു ചി​ത്രീ​ക​ര​ണം. സ്റ്റേ​ജ്ഡ് ആ​യ ലൊ​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ളും ഇ​തി​ലി​ല്ല. ലൈ​വ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും ഷൂ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ബ​ജ​റ്റി​ന്റെ പ​രി​മി​തി​ക​ളും ‘അ​ഴി’​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള ഫ​ണ്ടോ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ​റോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു സി​നി​മ. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ വ​ലി​യ സി​നി​മാ കാ​മ​റ​ക​ളും ലൊ​ക്കേ​ഷ​ൻ നി​റ​യെ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​വു​മു​ള്ള ഒ​രു സെ​റ്റ് അ​ത്ര എ​ളു​പ്പ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. സി​നി​മ​യു​ടെ ക്വാ​ളി​റ്റി കു​റ​യാ​തെ എ​ങ്ങ​നെ ചെ​ല​വ് കു​റ​ക്കാം എ​ന്ന ആ​ലോ​ച​ന​യാ​ണ് ഐ​ഫോ​ണി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഐ​ഫോ​ൺ ഷൂ​ട്ടി​ങ്ങി​ന് കാ​മ​റ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റോ, ഫോ​ക്ക​സ് പു​ള്ള​റോ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഡെ​യി​ലി റെ​ന്റ് ഇ​ന​ത്തി​ൽ വ​ലി​യൊ​രു തു​ക ലാ​ഭി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ന്ന് അ​ർ​ജു​ൻ പ​റ​യു​ന്നു. ലൈ​റ്റ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്കു പ​ക​രം സാ​ധാ​ര​ണ എ​ൽ.​ഇ.​ഡി ലൈ​റ്റു​ക​ൾ വെ​ച്ചാ​ണ് ഫ്രെ​യി​മു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. അ​ഭി​ന​യി​ക്കാ​ൻ വ​ന്ന​വ​ർ​പോ​ലും ഒ​ഴി​വു​സ​മ​യ​ത്ത് ലൈ​റ്റു​ക​ൾ എ​ടു​ത്തു​വെ​ക്കാ​നും ക്രൂ​വി​നെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നും മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങി. ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും സൗ​ന്ദ​ര്യാ​ത്മ​ക​ത​യി​ലും പ​രി​മി​തി​ക​ളു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ആ ​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ നി​ന്ന് ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച​തു​ത​ന്നെ പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്.

    എ.​ഐ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ

    പോ​സ്റ്റ് പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ അ​ത്ര എ​ളു​പ്പ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഏ​റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള ആ​നി​മേ​ഷ​ൻ സീ​ക്വ​ൻ​സു​ക​ൾ വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യി​രു​ന്നു. വ​ലി​യ സ്റ്റു​ഡി​യോ​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​മി​ല്ലാ​തെ ഇ​ൻ​ഡി ലെ​വ​ലി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​തും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. ലി​മി​റ്റ​ഡ് റി​സോ​ഴ്സ് മാ​ത്ര​മാ​യ​തു​കൊ​ണ്ട് ഹെ​സ്സ ത​ന്നെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വ​ര​ച്ചു. ആ ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളെ എ.​ഐ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വി​ഡി​യോ​ക​ളാ​ക്കി മാ​റ്റി. ഓ​രോ ഘ​ട്ട​വും ഒ​രു ലേ​ണി​ങ് ക​ർ​വാ​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ട​ര വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ൽ എ.​ഐ സ​ങ്കേ​ത​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ന​ത്തേ​തു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം​പോ​ലും ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​ത്ര ശൈ​ശ​വ​രൂ​പ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​സി​നി​മ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലു​ക​ളി​ൽ പോ​കു​മോ അ​തി​ന്റെ ഭാ​വി എ​ന്താ​കും എ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇ​പ്പോ​ൾ നി​ശ്ച​യ​മി​ല്ല. എ​ങ്കി​ലും ഈ ​കൊ​ച്ചു ചി​ത്ര​ത്തി​ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന റെ​ക്ക​ഗ്നി​ഷ​ൻ വ​ലി​യൊ​രു ഊ​ർ​ജ​മാ​ണ്. വ​ലി​യ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ന്നു​ക​യ​റാ​നു​ള്ള ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം.

    ​ഒ​രു സി​നി​മ​യു​ടെ ആ​ത്മാ​വ് അ​തി​ന്റെ ക്ലൈ​മാ​ക്സി​ലാ​ണ്. പ്രീ-​പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ വേ​ള​യി​ൽ ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ക്ലൈ​മാ​ക്സ് തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു ഇ​ൻ​ഡി​പെ​ൻ​ഡ​ന്റ് സി​നി​മ​ക്ക് ചി​ന്തി​ക്കാ​വു​ന്ന​തി​ലും അ​പ്പു​റ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​തി​ന്റെ വ്യാ​പ്തി. സി​നി​മ എ​ന്ന മീ​ഡി​യ​ത്തി​നു​ത​ന്നെ അ​പ്രാ​പ്യ​മാ​യ ക്ലൈ​മാ​ക്സാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് എ.​ഐ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ച റി​സ​ൽ​ട്ട് ല​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന ഇ​ൻ​പു​ട്ടു​ക​ളും അ​ത്ര​മേ​ൽ കൃ​ത്യ​വും യൂ​നീ​ക്കു​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ഇ​തി​നാ​യി ഹെ​സ്സ മാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം അ​ധ്വാ​നി​ച്ചു. ഓ​രോ ഫ്രെ​യി​മും സ്വ​ന്ത​മാ​യി സ്കെ​ച്ച് ചെ​യ്ത് റെ​ഫ​റ​ൻ​സു​ക​ളാ​യി ന​ൽ​കി. ഇ​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ആ​നി​മേ​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​തെ​ന്ന് അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മ​നു പ​റ​യു​ന്നു.

    ഐ​ഫോ​ണി​ൽ ഷൂ​ട്ട് ചെ​യ്ത​താ​ണെ​ങ്കി​ലും ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ണ്. പ​ക്ഷേ, ആ​ളു​ക​ൾ എ​ങ്ങ​നെ സ്വീ​ക​രി​ക്കും എ​ന്ന​തി​ൽ ത​നി​ക്ക് സം​ശ​യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, വേ​വ്സ് ബ​സാ​റി​ൽ പ​ടം ക​ണ്ട ആ​ർ​ക്കും ഈ ​സം​ശ​യം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​വി​ടെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ ഫീ​ഡ്ബാ​ക്കും ക​മ​ന്റ്സും കേ​ട്ട​തി​നു​ശേ​ഷം ആ​ണ് ഞാ​ൻ ശ​രി​ക്കും കോ​ൺ​ഫി​ഡ​ൻ​സ് ആ​യ​തെ​ന്ന് എ​ഡി​റ്റ​ർ ന​വാ​സ്. കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​ന്റെ അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം മു​ത​ൽ അ​റ്റം വ​രെ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ ക​ട​പ്പു​റ​ത്തും പോ​യി ഷൂ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഏ​റ്റ​വും തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മേ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തി​രു​ന്നി​ട്ടു​ള്ളൂ. ഹെ​സ്സ​യു​ടെ ഈ ​ക​ഥ ഒ​രു ഫീ​ച്ച​ർ ഫി​ലി​മി​ന് വേ​ണ്ട എ​ല്ലാ ക​രു​ത്തും ഉ​ള്ള​താ​ണ്. ഞ​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ത്തി​യ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ വ​ലി​യൊ​രു ലോ​കം ഇ​നി​യും ആ ​ക​ഥ​യി​ലു​ണ്ട്. എ​ടു​ക്കാ​ൻ ബാ​ക്കി​വെ​ച്ച പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും ഇ​നി​യും അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

