Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightബൾട്ടി സിനിമ...
    Entertainment
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 10:45 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 10:45 PM IST

    ബൾട്ടി സിനിമ പോസ്റ്ററുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് ബോധപൂർവം -നിർമാതാവ് സന്തോഷ് ടി. കുരുവിള

    text_fields
    bookmark_border
    ബൾട്ടി സിനിമ പോസ്റ്ററുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് ബോധപൂർവം -നിർമാതാവ് സന്തോഷ് ടി. കുരുവിള
    cancel

    ​ദോഹ: ഷെയിൻ നിഗം നായകനായ ബൾട്ടി സിനിമയുടെ പോസ്റ്ററുകൾ വ്യാപകമായി നശിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ കൂടുതൽ പ്രതികരണവുമായി നിർമാതാവ് സന്തോഷ് ടി. കുരുവിള. തന്റെ മറ്റു സിനിമകൾക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പോസ്റ്ററുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് ബോധപൂർവമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    എന്തിനാണ് ആസൂത്രിതമായി ഷെയ്ൻ നിഗം എന്ന നടന്റെ പോസ്റ്ററുകൾ വലിച്ചു കീറുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ഇത് ബോധ്യപൂർനമാണ്. ഇതിനെതിരെ പോരാടുമെന്നും പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ദോഹയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ബൾട്ടി താരങ്ങളായ ഷെയിൻ നിഗം, പൂർണിമ ഇന്ദ്രജിത്ത്, ശാന്തനു ഭാഗ്യരാജ് എന്നിവരും വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Malayalam MovieGulf Newsnew releaseShane NigamEntertainments
    News Summary - Destruction of Balti movie posters is deliberate - Producer Santosh T. Kuruvila
    Similar News
    Next Story
    X