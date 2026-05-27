Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightCelebritieschevron_right'ബൈപോളാർ...
    Celebrities
    Posted On
    date_range 27 May 2026 3:46 PM IST
    Updated On
    date_range 27 May 2026 3:46 PM IST

    'ബൈപോളാർ ഡിസോർഡറിനോടുള്ള പോരാട്ടം, മരണത്തിനായി ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിച്ചു'; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി യോ യോ ഹണി സിങ്

    text_fields
    bookmark_border
    ബൈപോളാർ ഡിസോർഡറിനോടുള്ള പോരാട്ടം, മരണത്തിനായി ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിച്ചു; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി യോ യോ ഹണി സിങ്
    cancel
    camera_alt

    യോ യോ ഹണി സിങ്

    പ്രശസ്ത ഇന്ത്യൻ റാപ്പറും സംഗീതജ്ഞനുമായ യോ യോ ഹണി സിങ് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സ് തുറക്കുന്നു. ബൈപോളാർ ഡിസോർഡർ എന്ന മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നവുമായി കടുത്ത പോരാട്ടം നടത്തിയിരുന്ന 2019 കാലഘട്ടത്തിൽ, താൻ ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്നും എന്നാൽ ആ സമയത്ത് കടുത്ത വേദന കാരണം ദൈവത്തോട് മരണം വരെ യാചിച്ചിരുന്നതായും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. ജീവിതം പൂർണ്ണമായും അവസാനിച്ചുവെന്ന് കരുതിയ ഇടത്തുനിന്നും ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയ താരം ഒടുവിൽ തനിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള കൃത്യമായ ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്താനായെന്നും ദി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഓർത്തെടുത്തു.

    2014-ൽ തന്റെ കരിയറിന്റെ ഏറ്റവും സുവർണ്ണ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോവുകയായിരുന്നു ഹണി സിങ്. 'ചാർ ബോട്ടിൽ വോഡ്ക', 'സണ്ണി സണ്ണി', 'ദേശി കലാകാർ' തുടങ്ങിയ സൂപ്പർഹിറ്റ് ഗാനങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോപ്പ് സൂപ്പർസ്റ്റാറായി അദ്ദേഹം തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അത്. ഷാരൂഖ് ഖാനൊപ്പം ലോക ടൂറുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും വൻകിട സിനിമകളിൽ ഭാഗമാവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് വിജയത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി വില്ലന്റെ രൂപത്തിൽ ബൈപോളാർ ഡിസോർഡറിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടുന്നത്.

    രോഗാവസ്ഥ തന്നെ പൂർണ്ണമായും മാറ്റിമറിച്ചുവെന്ന് ഹണി സിങ് പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഏഴ് മുതൽ 10 വർഷം വരെയുള്ള കാലയളവിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഭയം തോന്നുമെന്നും, ആ സമയത്ത് താൻ സ്വന്തം മുറിയിൽ സ്വയം പൂട്ടിയിട്ട് കഴിയുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. ആരോടും സംസാരിക്കാനോ ആരെയും കാണാനോ അദ്ദേഹം കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഇന്റർനെറ്റ്, റേഡിയോ, ടെലിവിഷൻ, മാധ്യമങ്ങൾ തുടങ്ങി പുറംലോകവുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിച്ച്, തികച്ചും നിശബ്ദനായി ഒരു ഇരുണ്ട ലോകത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം അക്കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഈ കഠിനമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് ഈശ്വരവിശ്വാസത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നതും ഒടുവിൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം പൊരുതിക്കയറിയതും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bipolar dissorderRappersingerYo Yo Honey SinghBollywood
    News Summary - Yo Yo Honey Singh reveals he prayed to God for death after battling bipolar disorder
    Similar News
    Next Story
    X