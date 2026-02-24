Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightCelebritieschevron_rightജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും...
    Celebrities
    Posted On
    date_range 24 Feb 2026 10:53 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Feb 2026 10:53 PM IST

    ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ നിമിഷം: റാപ്പർ വേടൻ വിവാഹിതനായി

    text_fields
    bookmark_border
    ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ നിമിഷം: റാപ്പർ വേടൻ വിവാഹിതനായി
    cancel

    തൃശൂർ: റാപ്പർ വേടനും (ഹിരൺദാസ് മുരളി) എഴുത്തുകാരി നവമി ലതയും വിവാഹിതരായി. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ സാക്ഷിയാക്കി നടന്ന ലളിതമായ ചടങ്ങിലാണ് ഇരുവരും ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിച്ചത്. മുളങ്കുന്നത്തുകാവിലെ വടക്കെപ്പറമ്പിൽ വീട്ടിലായിരുന്നു വിവാഹം. ചടങ്ങിൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കളും ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തത്.

    ചെമ്പുക്കാവ് സബ് രജിസ്ട്രാർ കെ.എം. ജുജു വീട്ടിലെത്തിയാണ് വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ചടങ്ങിൽ അഡ്വ. മനീഷ രാധാകൃഷ്ണൻ നവദമ്പതികൾക്ക് ഭരണഘടന ആമുഖം വായിച്ചു നൽകി. ദലിത് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ടി.എസ്. ശ്യാംകുമാർ വിവാഹച്ചടങ്ങുകൾക്ക് കാർമികത്വം വഹിച്ചു. വേടന്റെ സഹോദരൻ ഹരി, നവമിയുടെ സഹോദരൻ നവീൻ എന്നിവർ സാക്ഷികളായി ഒപ്പുവെച്ചു.

    മലപ്പുറം മഞ്ചേരി ശാന്തിവിലാസം വീട്ടിൽ മുരളീധരന്റെയും ലതയുടെയും മകളാണ് നവമി. ഏറെ നാളത്തെ പ്രണയത്തിനൊടുവിലാണ് വിവാഹം. വൈകീട്ട് പൂമല ലീഫ് റിസോർട്ടിൽ ഉറ്റവർക്കായി സൽക്കാരവും ഒരുക്കിയിരുന്നു. എഴുത്തുകാരി സാറ ജോസഫ്, സംഗീത ശ്രീനിവാസൻ, ഗായകൻ ഷാഫി കൊല്ലം, സിനിമ താരങ്ങളായ ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിൻ, സ്നേഹ ശ്രീകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സൽക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CelebritiesMarriageVedanWrap
    News Summary - wraper vedan got married
    Similar News
    Next Story
    X