    Celebrities
    date_range 18 Feb 2026 6:48 AM IST
    date_range 18 Feb 2026 6:48 AM IST

    ഇഷ്ടപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാവാര്?

    എനിക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് ഇനിയും ജീവിക്കണം
    taapsee pannu
    തപ്സി പന്നു

    ഇഷ്ടപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ആരാണ്? രണ്ടു ഓപ്ഷനുകൾ... ചോദ്യം ബോളിവുഡ് താരം തപ്സി പന്നുവിനോടായിരുന്നു. ഒരു ഹിന്ദി ചാനലിലെ ടോക്ക് ഷോയിൽ റാപ്പിഡ് ഫയർ വിഭാഗത്തിലായിരുന്നു അവതാരകന്റെ ചോദ്യം. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായിരുന്നു ചോദ്യത്തിന്റെ ഓപ്ഷനുകൾ.

    ഏറെ ആലോചിക്കാതെ തപ്സി പന്നു നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ചിത്രത്തിൽ തൊട്ടു. ഇതോടെ ഒരു വിഭാഗം കാണികൾ കൈയടിക്കുകയും ചെയ്തു. ശേഷമായിരുന്നു ‘എനിക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് ഇനിയും ജീവിക്കണമെന്നുണ്ട്’ എന്ന തപ്സിയുടെ വാക്കുകൾ. ഇതോടെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി. സാമൂഹിക -രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നുപറഞ്ഞിട്ടുള്ളയാളാണ് തപ്സി. രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിടാൻ ഈ വിഡിയോ കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

    TAGS:Narendra ModiTaapsee Pannupolitical leaderFavoriteRahul Gandhi
    News Summary - Who is your favorite political leader
