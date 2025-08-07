Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Celebrities
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 12:08 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 12:08 PM IST

    'അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചു, ഞാൻ എടുത്തില്ല.. ഒരു നിമിഷം ഞെട്ടിപ്പോയി'; രജനീകാന്തിനെ കുറിച്ച് മാളവിക മോഹനന്‍

    Malavika Mohanan
    നടി, മോഡല്‍ എന്നീ നിലകളില്‍ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ഏറെ ആരാധകരെ സ്വന്തമാക്കിയ താരമാണ് മാളവിക മോഹനന്‍. പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകനായ കെ.യു മോഹനന്‍റെ മകളായ മാളവിക ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ നായകനായ പട്ടം പോലെ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് സിനിമയില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. 2013 ലായിരുന്നു ഇത്. 12 വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ മലയാളത്തിന് പുറമെ കന്നഡ, ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക് ഭാഷകളിലെല്ലാം മാളവിക അഭിനയിച്ചുകഴിഞ്ഞു. സത്യന്‍ അന്തിക്കാടിന്‍റെ മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രം ഹൃദയപൂര്‍വ്വത്തിലും ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മാളവികയാണ്.

    ഇപ്പോഴിതാ ‘മാസ്റ്റർ’ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ നടന്ന ഒരു 'കൗതുകകരമായ' സംഭവത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് താരം. ഒരു അജ്ഞാത നമ്പറിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നിരവധി കോളുകൾ ലഭിച്ചു. തുടക്കത്തിൽ, ഞാൻ അവ ഒഴിവാക്കി. കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം, എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു പി.ആർ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരു കോൾ ലഭിച്ചു. അദ്ദേഹം പരിഭ്രാന്തനായി എന്നോട് ചോദിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ രജനി സാറിന്റെ കോൾ എടുക്കാത്തത്? ഞാൻ ഒരു നിമിഷം ഞെട്ടിപ്പോയി.

    ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ നമ്പറിലേക്ക് തിരിച്ച് വിളിച്ചു. ഒരാൾ അത് എടുത്തു, പക്ഷേ അത് തീർച്ചയായും രജനീകാന്ത് അല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ, തലൈവർ ഫോണിൽ വന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിനയം കണ്ട് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു പുതുമുഖമാണ്. 'മാസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ സുന്ദരിയായി കാണപ്പെട്ടു. നിങ്ങളുടെ സിനിമയുടെ അത്ഭുതകരമായ വിജയത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ' തുടങ്ങിയ പ്രശംസകൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നെ പൊതിഞ്ഞു. അത് ശരിക്കും നിറഞ്ഞ നിമിഷമായിരുന്നെന്ന് മാളവിക ഓർമിച്ചു.

    TAGS:Rajinikanthmalavika mohananAppreciationEntertainment News
