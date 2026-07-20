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    Celebrities
    Posted On
    date_range 20 July 2026 8:31 AM IST
    Updated On
    date_range 20 July 2026 8:31 AM IST

    'ഒരു നടനെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പോസിറ്റീവുകൾ ഒന്നുമില്ല, എന്നാൽ...'; മോഹൻലാലിനേക്കാൾ മമ്മൂട്ടിയാണ് മികച്ച നടൻ എന്ന് ഫാസിൽ അന്ന് പറഞ്ഞതിന് പിന്നിൽ...

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    മമ്മൂട്ടി

    മലയാളത്തിന്റെ മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി വീണ്ടും ഒരു ചരിത്ര നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. രാഹുൽ സദാശിവൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഭ്രമയുഗം എന്ന ചിത്രത്തിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം തന്റെ നാലാമത്തെ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കി. ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് നേടുന്ന താരം എന്ന റെക്കോർഡ് ഇതോടെ അമിതാഭ് ബച്ചനൊപ്പം മമ്മൂട്ടിയും പങ്കിടുകയാണ്. അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട അഭിനയജീവിതത്തിൽ മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ ഭാഷകളിലായി 400-ലധികം ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച മമ്മൂട്ടി ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള നടന്മാരിൽ ഒരാളാണ്.

    ഇത്രയധികം നേട്ടങ്ങളും ഏഴ് തവണ മികച്ച നടനുള്ള കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകളും ഒക്കെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, താൻ ജന്മനാ ഒരു മികച്ച നടനല്ല എന്ന് മമ്മൂട്ടി പലപ്പോഴും തുറന്നുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സമകാലികനായ മോഹൻലാലിന് കോമഡി, നൃത്തം, ആക്ഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ജന്മനാ തന്നെയുള്ള ഒരു വഴക്കവും അനായാസതയും ഉള്ളപ്പോൾ, മമ്മൂട്ടിക്ക് ഇത്തരം രംഗങ്ങളിൽ തിളങ്ങാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ഒരു നടനെന്ന നിലയിൽ തനിക്ക് ഒരുപാട് പരിമിതികൾ ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പലവട്ടം സമ്മതിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ, തന്റെ പരിമിതികൾ പ്രേക്ഷകരെ ഒട്ടും ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ അഭിനയിക്കുക എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കഴിവ്. ഇതിഹാസ സംവിധായകൻ ഫാസിൽ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത്, മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും തമ്മിൽ നോക്കുമ്പോൾ മമ്മൂട്ടിയാണ് കൂടുതൽ മികച്ച നടൻ എന്നാണ്. ഒരുപാട് പരിമിതികളും കുറവുകളും ഉണ്ടായിട്ടും മോഹൻലാലിനെപ്പോലെ എല്ലാ മേഖലയിലും തിളങ്ങുന്ന ഒരു സകലകലാ വല്ലഭനോട് കട്ടക്ക് പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ മമ്മൂട്ടിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് മികച്ച നടൻ എന്നായിരുന്നു ഫാസിലിന്റെ നിരീക്ഷണം.

    തന്റെ കരുത്തും ബലഹീനതകളും മറ്റാരേക്കാളും നന്നായി അറിയാവുന്ന ആളാണ് മമ്മൂട്ടി. കൈരളി ടി.വിക്ക് നൽകിയ ഒരു പഴയ അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു നടനെന്ന നിലയിൽ തനിക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയ ഗുണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ലെന്നും, കഠിനാധ്വാനവും നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങളും മാത്രമാണ് തന്നെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതെന്നുമാണ്. ആളുകൾ പറയുന്നതുപോലെ തനിക്ക് നൃത്തം ചെയ്യാനോ പാടാനോ കോമഡി ചെയ്യാനോ അറിയില്ലെന്നും ചില കൈയംഗ്യങ്ങൾ കോമഡിയായി പോകാറുണ്ടെന്നും നടപ്പിൽ പോലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം തുറന്നുപറഞ്ഞു. തന്നിൽ നിറയെ നെഗറ്റീവുകൾ മാത്രമേ താൻ കാണുന്നുള്ളൂ എന്നും പോസിറ്റീവ് ആയി ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

    ഇത്രയധികം നെഗറ്റീവുകൾ മാത്രമുള്ള ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വൈവിധ്യമാർന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ ഇത്ര മനോഹരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന്, അത് തന്റെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം മാത്രമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകിയത്. തനിക്കുള്ള ഒരേയൊരു നല്ല ഗുണം താൻ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രമായി പൂർണമായും മാറുക എന്നതാണ്. അഭിനയിക്കുമ്പോൾ 'മമ്മൂട്ടി' എന്ന വ്യക്തി തന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുവരാതിരിക്കാൻ താൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. സ്വന്തം വ്യക്തിത്വമായി കാമറക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ താൻ ഒരു പരാജയമാണെന്നും മറ്റൊരു കഥാപാത്രമായി മാറാനാണ് തനിക്ക് എപ്പോഴും താല്പര്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ഒരു സിനിമ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ പരാജയപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ തനിക്ക് വിഷമമുണ്ടാക്കുന്നത്, താൻ ഒരുപാട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ചെയ്ത ഒരു കഥാപാത്രമോ പ്രകടനമോ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുമ്പോഴാണെന്നും മമ്മൂട്ടി ഈ അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കുവെച്ചു. 'സൂര്യമാനസം' (1992) പോലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർത്തെടുത്തു.

    1989-ൽ മതിലുകൾ, ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് മമ്മൂട്ടി ആദ്യമായി മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് നേടുന്നത്. പിന്നീട് 1993-ൽ പൊന്തൻമാട, വിധേയൻ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ രണ്ടാം തവണയും, 1998-ൽ ഡോ. ബാബാസാഹേബ് അംബേദ്കർ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മൂന്നാം തവണയും അദ്ദേഹം ഈ നേട്ടം ആവർത്തിച്ചു. 1998-ൽ സഖം എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിന് അജയ് ദേവ്ഗണിനൊപ്പമാണ് അദ്ദേഹം അവാർഡ് പങ്കിട്ടതെങ്കിൽ, ഇത്തവണ ചന്തു ചാമ്പ്യൻ എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിലൂടെ കാർത്തിക് ആര്യനൊപ്പമാണ് അദ്ദേഹം ഈ ആദരവ് പങ്കിടുന്നത്.

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    TAGS:MammoottyMohanlalMalayalam Cinemabest actorNational Film AwardsFazil
    News Summary - When Mammootty revealed how he overcame his negatives
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