Madhyamam
    Celebrities
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 7:06 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 7:06 AM IST

    ‘മ​ന്ന​ത്തി’​ൽ ക​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ ക​ട​ക്കുംപോ​ലെ’

    Shah Rukh Khan, Rajat Bedi, Aryan Khan
    ഷാ​റൂ​ഖ് ഖാ​ൻ, ര​ജ​ത് ബേ​ദി, ആ​ര്യ​ൻ ഖാ​ൻ

    Listen to this Article

    ബോ​ളി​വു​ഡ് ബാ​ദ്ഷ ഷാ​റൂ​ഖ് ഖാ​ന്റെ വ​സ​തി​യാ​യ ‘മ​ന്ന​ത്തി’​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് രാ​ജ്ഞി​യു​ടെ വ​സ​തി​യാ​യ ബ​ക്കി​ങ്ഹാം പാ​ല​സി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തു​​പോ​ലെ​യാ​ണെ​ന്ന് ന​ട​ൻ ര​ജ​ത് ബേ​ദി. ‘‘ മന്നത്തിലേക്ക് കയറാൻ വി ​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന​ക​ത്ത് ക​യ​റാനുള്ള പോ​ലെ ല​ഗേ​ജു​ക​ൾ സ്ക്രീ​ൻ ചെ​യ്യുണം.

    100 സീ​റ്റു​ള്ള തി​യ​റ്റ​ർ ഇ​തി​ന​ക​ത്തു​ണ്ട്. വീ​ടി​ന്റെ പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​മെ​ന്ന് ക​രു​തി ആ​രാ​ധ​ക​ർ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ഗേ​റ്റ് യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ എ​ക്സി​റ്റ് ഗേ​റ്റാ​ണ്. പ്ര​വേ​ശ​ന ഗേ​റ്റ് മ​റ്റൊ​രി​ട​ത്താ​ണ്’’ -ഷാ​റൂ​ഖിന്റെ പു​ത്ര​ൻ ആ​ര്യ​ൻ ഖാ​ൻ സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത സീ​രീ​സ് ‘ബാ​ഡ്സ് ഓ​ഫ് ബോ​ളി​വു​ഡി’​ൽ അ​ഭി​ന​യി​ക്കു​ന്ന ര​ജ​ത് ബേ​ദി പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ പ്രി​വ്യൂ​വി​നാ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ‘മ​ന്ന​ത്തി’​ലെ തി​യ​റ്റ​റി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    TAGS:Shah Rukh KhanCelebritiesRajat BediAryan KhanMannat
