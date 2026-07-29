‘‘യുവതയുടെ സമരം ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാതെ വല്ല പണിയും എടുത്ത് കുടുംബം പോറ്റെടാ’’ -ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം.പിക്കെതിരെ വിനായകൻ

‘‘യുവതയുടെ സമരം ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാതെ വല്ല പണിയും എടുത്ത് കുടുംബം പോറ്റെടാ’’ -ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം.പിക്കെതിരെ വിനായകൻtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: രാജ്യസഭ എം.പി ജോൺ ബ്രിട്ടാസിനെതിരെ പരിഹാസ്യവുമായി നടൻ വിനായകൻ. ഡൽഹിയിൽ നടന്ന സി.ജെ.പി വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭം തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായാണ് ബ്രിട്ടാസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് നടൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് നടൻ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. അധിക്ഷേപത്തോടെയാണ് വിനായകൻ പോസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത്. ‘‘യുവതീ യുവാക്കളുടെ സമരം ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാതെ വല്ല പണിയും എടുത്ത് കുടുംബം പോറ്റെടാ’’ -എന്ന പരിഹാസ്യരൂപേണയുള്ള കുറിപ്പോടെ ജോൺ ബ്രിട്ടാസിന്റെ ചിത്രം വിനായകൻ പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു.
ജന്തർ മന്തറിൽ നടന്ന കനത്ത പ്രതിഷേധത്തിൽ ബ്രിട്ടാസ് അടക്കമുള്ള എം.പിമാർ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പിന്തുണയുമായി എത്തിയിരുന്നു. പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പൊലീസ് വിദ്യാർഥികളെ അടിച്ചമർത്തുകയും പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർഥികളെ പോലീസ് വാഹനത്തിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെതിരെയും ജോൺ ബ്രിട്ടാസടക്കമുള്ള എം.പിമാർ തടഞ്ഞിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച എസ്.എഫ്.ഐ. നേതാവ് ഐഷെ ഘോഷിനെ ഡൽഹിയിൽ സി.പി.എം ആസ്ഥാനത്ത് എത്തി പൊലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതിനെതിരെ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം.പി പൊലീസുമായി തർക്കിക്കുകയും വിഷയം രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ബ്രിട്ടാസിന്റെ ഈ ഇടപെടലുകൾക്കെതിരെയാണ് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്തുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് വിനായകൻ രംഗത്തെത്തിയത്.
അതേസമയം, ജന്തർ മന്തറിൽ നടന്ന സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ അധിക്ഷേപം നടത്തിയ ആർ.എസ്.എസ് നേതാവ് ടി.ജി. മോഹൻദാസിനെതിരെയും വിനായകൻ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു.
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