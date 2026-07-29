Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightCelebritieschevron_right‘‘യുവതയുടെ സമരം...
    Celebrities
    Posted On
    date_range 29 July 2026 6:41 PM IST
    Updated On
    date_range 29 July 2026 6:41 PM IST

    ‘‘യുവതയുടെ സമരം ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാതെ വല്ല പണിയും എടുത്ത് കുടുംബം പോറ്റെടാ’’ -ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം.പിക്കെതിരെ വിനായകൻ

    text_fields
    bookmark_border
    vinayakan
    cancel
    camera_altവിനായകൻ, ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം.പി

    തിരുവനന്തപുരം: രാജ്യസഭ എം.പി ജോൺ ബ്രിട്ടാസിനെതിരെ പരിഹാസ്യവുമായി നടൻ വിനായകൻ. ഡൽഹിയിൽ നടന്ന സി.ജെ.പി വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭം തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായാണ് ബ്രിട്ടാസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് നടൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് നടൻ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. അധിക്ഷേപത്തോടെയാണ് വിനായകൻ പോസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത്. ‘‘യുവതീ യുവാക്കളുടെ സമരം ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാതെ വല്ല പണിയും എടുത്ത് കുടുംബം പോറ്റെടാ’’ -എന്ന പരിഹാസ്യരൂപേണയുള്ള കുറിപ്പോടെ ജോൺ ബ്രിട്ടാസിന്റെ ചിത്രം വിനായകൻ പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു.

    ജന്തർ മന്തറിൽ നടന്ന കനത്ത പ്രതിഷേധത്തിൽ ബ്രിട്ടാസ് അടക്കമുള്ള എം.പിമാർ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പിന്തുണയുമായി എത്തിയിരുന്നു. പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പൊലീസ് വിദ്യാർഥികളെ അടിച്ചമർത്തുകയും പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർഥികളെ പോലീസ് വാഹനത്തിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെതിരെയും ജോൺ ബ്രിട്ടാസടക്കമുള്ള എം.പിമാർ തടഞ്ഞിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച എസ്.എഫ്.ഐ. നേതാവ് ഐഷെ ഘോഷിനെ ഡൽഹിയിൽ സി.പി.എം ആസ്ഥാനത്ത് എത്തി പൊലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതിനെതിരെ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം.പി പൊലീസുമായി തർക്കിക്കുകയും വിഷയം രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ബ്രിട്ടാസിന്റെ ഈ ഇടപെടലുകൾക്കെതിരെയാണ് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്തുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് വിനായകൻ രംഗത്തെത്തിയത്.

    അതേസമയം, ജന്തർ മന്തറിൽ നടന്ന സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ അധിക്ഷേപം നടത്തിയ ആർ.എസ്.എസ് നേതാവ് ടി.ജി. മോഹൻദാസിനെതിരെയും വിനായകൻ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Jhon BritasCelebritiesVinayakan ActorKeralaCJP Protest
    News Summary - "You can't support your family by taking up any job without hijacking the youth's protest" - Vinayakan against John Brittas MP
    Similar News
    Next Story
    X