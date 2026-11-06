ചരിത്രം കുറിച്ച് വിജയ് സേതുപതി; 54-ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര എമ്മി അവാർഡിലെ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ അവതാരകൻ

ചരിത്രം കുറിച്ച് വിജയ് സേതുപതി; 54-ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര എമ്മി അവാർഡിലെ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ അവതാരകൻtext_fields
ഇന്ത്യൻ സിനിമക്ക് അഭിമാനകരമായ ഒരു ചരിത്ര നിമിഷം സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് ജനപ്രിയ താരം വിജയ് സേതുപതി ന്യൂയോർക്കിൽ നടക്കുന്ന 54-ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര എമ്മി അവാർഡിൽ അവതാരകനായി എത്തുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര ടെലിവിഷൻ രംഗത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രതിഭകളെ ആദരിക്കുന്ന ഈ ലോകോത്തര വേദിയിൽ അവാർഡ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന അപൂർവ്വ റെക്കോർഡാണ് ഇതിലൂടെ വിജയ് സേതുപതി സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സിനിമാപ്രേമികൾക്കും ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഒരേപോലെ ആഹ്ലാദിക്കാവുന്ന വലിയൊരു അംഗീകാരമാണിത്.
അന്താരാഷ്ട്ര ടെലിവിഷൻ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസസ് അക്കാദമിയുടെ ബോർഡ് അംഗമായ കവിത ഗുപ്തയുടെ ഇടപെടലാണ് വിജയ് സേതുപതിക്ക് ഈ ആഗോള വേദിയിൽ ഇടംനേടിക്കൊടുക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായത്. ഇതിനുമുമ്പ് 2024-ൽ നടന്ന 52-ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര എമ്മി അവാർഡുകളിൽ പ്രശസ്ത ഹാസ്യനടനും നടനുമായ വീർ ദാസിനെ അവതാരകനായി എത്തിച്ചതിലും ഇവർ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ കലാകാരന്മാരുടെ പ്രതിഭ ലോകവേദികൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ കണ്ടുതുടങ്ങുന്നതിന്റെ മനോഹരമായ ഉദാഹരണമാണിത്.
തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമയുടെ അതിരുകൾ കടന്ന് ഹോളിവുഡും ആഗോള മാധ്യമങ്ങളും വരെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന വലിയൊരു നേട്ടമായാണ് വിജയ് സേതുപതിയുടെ ഈ യാത്ര വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. വെള്ളിത്തിരയിലെ തന്റെ സ്വാഭാവിക അഭിനയം കൊണ്ടും വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ കൊണ്ടും പ്രേക്ഷകരെ വിസ്മയിപ്പിച്ച താരം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ യശസ്സ് ലോകവേദിയിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ആരാധകവൃന്ദമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസകളുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.