Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightCelebritieschevron_right'നിലവാരമോ നിലപാടോ...
    Celebrities
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 3:55 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 3:55 PM IST

    'നിലവാരമോ നിലപാടോ ഇല്ല, വ്യക്തിപരമായ താൽപ്പര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള വാട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്'; ഡബ്ല്യു.സി.സിയെ അധിക്ഷേപിച്ച് വിജയ് ബാബു

    text_fields
    bookmark_border
    നിലവാരമോ നിലപാടോ ഇല്ല, വ്യക്തിപരമായ താൽപ്പര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള വാട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്; ഡബ്ല്യു.സി.സിയെ അധിക്ഷേപിച്ച് വിജയ് ബാബു
    cancel

    ഡബ്ല്യു.സി.സിയെ അധിക്ഷേപിച്ച് നിര്‍മാതാവും നടനുമായ വിജയ് ബാബു. സ്ത്രീകൾ അവരുടെ താല്‍പര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് ഒരു പുരുഷനെയോ പുരുഷന്മാരെയോ ആക്രമിക്കാന്‍ കലക്ടീവ് എന്ന പേരിൽ ഒത്തുകൂടുമെന്ന് വിജയ് ബാബു കുറിച്ചു. വ്യക്തിപരമായ താൽപ്പര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള വാട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഡബ്ല്യു.സി.സിയെന്ന് വിജയ് ബാബു ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.

    'ഇരട്ടത്താപ്പിന്റെ റാണിമാരെക്കുറിച്ച് ചിലത് പറയാനുണ്ട്. അവർ പറയുന്ന കഥകളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് അവസാനിക്കില്ല. അതേ കുറിച്ച് ഞാന്‍ ഒന്നും പറയാനും പോകുന്നില്ല. കാരണം അവര്‍ക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും സമയവും സൗകര്യവും അനുസരിച്ച് ഏത് കാര്യവും വളച്ചൊടിക്കാനുള്ള പ്രിവില്ലേജ് ഉണ്ട്'.

    'അവര്‍ സ്ത്രീകളാണ് അവരുടെ താല്‍പര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് ഒരു പുരുഷനെ അല്ലെങ്കില്‍ പുരുഷന്മാരെ ആക്രമിക്കാന്‍ കലക്ടീവ് എന്ന പേരിൽ അവര്‍ ഒത്തുകൂടും. സ്വന്തം താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കായി കൂട്ടായി ആക്രമിക്കുകയും അടുത്തത് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ പിരിഞ്ഞുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ അവർക്ക് സ്വന്തമായി നിലവാരമോ നിലപാടോ ഇല്ല. തലയോ വാലോ നൈതികതയോ പോളിസികളോ നിയമാവലിയോ ഇല്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടമാണ്. അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ താൽപ്പര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി നിർമിച്ച ഒരു വാട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമാണ് ഈ കലക്ടീവ്' -വിജയ് ബാബു കുറിച്ചു.

    അതേസമയം, പു​തു​മു​ഖ​ന​ടി​യെ ലൈം​ഗി​ക​മാ​യി പീ​ഡി​പ്പി​ച്ചെ​ന്ന പ​രാ​തി​യി​ൽ മുമ്പ് വി​ജ​യ് ബാ​ബു​വി​ന്‍റെ അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെയ്ത് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടിരുന്നു. ജാമ്യം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഡ​ബ്ല്യു.​സി.​സി വി​ജ​യ് ബാ​ബു​വി​നെതിരെ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചിരുന്നു. സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ അ​തി​ജീ​വി​ത​യെ അ​പ​മാ​നി​ക്കു​ക​യും നി​യ​മ​ത്തി​ന്‍റെ മു​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ളി​ച്ചോ​ടു​ക​യും പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യെ സ്വാ​ധീ​നി​ച്ച് പ​രാ​തി പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​യാ​ളാ​ണ്​​ വി​ജ​യ് ബാ​ബു. ഇ​യാ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യ​താ​യി ഇ​തി​ന്​ മു​മ്പും അ​ടു​ത്ത്​ ബ​ന്ധ​മു​ള്ള സ്ത്രീ​ക​ൾ ​പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെന്ന് അന്ന് ഡ​ബ്ല്യു.​സി.​സി ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വിജയ് ബാബു ഡ​ബ്ല്യു.​സി.​സിക്ക് എതിരെ സംസാരിച്ചത് പഴയ വൈരാഗ്യം കാരണമാണ് എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. വിജയ് ബാബുവിനെ അനുകൂലിച്ചും പലരും രംഗത്തു വരുന്നുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:vijay babugeethu mohandasMovie NewsFacebook posts
    News Summary - vijay babu facebook post
    Similar News
    Next Story
    X