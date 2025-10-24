Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightCelebritieschevron_rightസ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്റർ...
    Celebrities
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 10:18 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 10:18 PM IST

    സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്റർ മലേഷ്യ ഭാസ്കർ അന്തരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്റർ മലേഷ്യ ഭാസ്കർ അന്തരിച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    ചെന്നൈ: പ്രശസ്ത സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്റർ മലേഷ്യ ഭാസ്കർ (73) അന്തരിച്ചു. ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് മലേഷ്യയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. ദിവസങ്ങളായി മലേഷ്യയിൽ ബാലാജി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന തമിഴ് സിനിമക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുവരുകയായിരുന്നു.

    മലയാളം, തമിഴ് ഉൾപ്പെടെ വിവിധ തെന്നിന്ത്യൻ ഭാഷകളിലെ മുന്നൂറോളം സിനിമകളിൽ സംഘട്ടനരംഗങ്ങളൊരുക്കി. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും മലയാള സിനിമകളായിരുന്നു.

    ജോഷി, ഐ.വി. ശശി, ഭരതൻ, ഫാസിൽ, സിദ്ദീഖ്, സിബിമലയിൽ തുടങ്ങിയ സംവിധായകർക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചു. സിനിമാ മേഖലയിലെ വിവിധ സംഘടനകൾ അനുശോചിച്ചു. സംസ്കാര ചടങ്ങ് ശനിയാഴ്ച മലേഷ്യയിൽ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:stunt directorObituary
    News Summary - Veteran stunt director Malaysia Bhaskar dies of heart attack
    Similar News
    Next Story
    X