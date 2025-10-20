Begin typing your search above and press return to search.
    Celebrities
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 9:39 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 9:39 PM IST

    മുതിർന്ന ബോളിവുഡ് നടൻ ഗോവർധൻ അസ്രാണി അന്തരിച്ചു

    മുതിർന്ന ബോളിവുഡ് നടൻ ഗോവർധൻ അസ്രാണി അന്തരിച്ചു
    മുംബൈ: മുതിർന്ന ബോളിവുഡ് നടൻ ഗോവർധൻ അസ്രാണി തിങ്കളാഴ്ച അന്തരിച്ചു. ദീർഘകാലമായി അസുഖബാധിതനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് 84 വയസ്സായിരുന്നു. അന്ത്യകർമങ്ങൾ സാന്താക്രൂസ് ശ്മശാനത്തിൽ നടന്നു. മരിക്കുന്നതിന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിൽ നടൻ ആരാധകർക്ക് ദീപാവലി ആശംസകൾ നേർന്നിരുന്നു.

    ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഹാസ്യനടന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അസ്രാണി. അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട കരിയറിൽ 350ലധികം സിനിമകളിൽ വേഷമിട്ടു. പുണെയിലെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പരിശീലനം നേടിയ അദ്ദേഹം ഹിന്ദി ചലച്ചിത്രമേഖലയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്റെ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി.

    ഗൗരവമേറിയതും സഹ കഥാപാത്രങ്ങളുമായാണ് തുടക്കം കുറിച്ചതെങ്കിലും, അസ്രാണിയുടെ യഥാർഥ കോമഡി അഭിരുചി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രകാശിച്ചു. 1970കളിലും 1980 കളിലും അദ്ദേഹം ഹിന്ദി സിനിമയുടെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമായി മാറി. സമയനിഷ്ഠയും ഭാവഭേദങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മുഖഭാവവും അദ്ദേഹത്തെ സംവിധായകരുടെ പ്രിയങ്കരനാക്കി. ‘ഷോലെ’, ‘ചുപ്കെ ചുപ്കെ’ തുടങ്ങിയ ക്ലാസിക് ചിത്രങ്ങളിലെ വേഷങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അഭിനയരംഗത്തെ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വമാക്കി മാറ്റി.

    TAGS:bollywood actorpasses away
    News Summary - Veteran Bollywood actor Goverdhan Asrani passes away
