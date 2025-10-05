നടി സന്ധ്യ ശാന്താറാം അന്തരിച്ചുtext_fields
മുതിർന്ന നടി സന്ധ്യ ശാന്താറാം അന്തരിച്ചു. വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്നായിരുന്നു അന്ത്യം. 94 വയസ്സായിരുന്നു. അന്തരിച്ച ചലച്ചിത്ര നിർമാതാവ് വി. ശാന്താറായിരുന്നു സന്ധ്യയുടെ ഭർത്താവ്. മറാത്തി ക്ലാസിക് 'പിഞ്ചാര'യിലെ അഭിനയത്തിന് അവർ വ്യാപകമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. 'ദോ ആംഖേൻ ബരാ ഹാത്ത്' (1957) എന്ന ചിത്രവും നിരൂപക പ്രശംസ നേടി. നവരംഗ് (1959), ജനക് ജനക് പൽ ബാജെ (1955), പിഞ്ചാര (1972) തുടങ്ങിയവയും പ്രധാനപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളാണ്.
ഒന്നിലധികം ഭാഷകളിൽ അവർ അഭിനയിച്ചു. സന്ധ്യ ശാന്താറാം ഇന്ത്യൻ സിനിമക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകൾ ഇനി അവരുടെ സിനിമകളിലൂടെയും കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയും എന്നും ഓർമിക്കപ്പെടും. അവരുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വി. ശാന്താറാമിന്റെതാണ്. സന്ധ്യയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച കൃതിയായി ജനക് ജനക് പൽ ബാജെ പരക്കെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു നർത്തകിയുടെ വേഷം അവതരിപ്പിക്കാൻ സന്ധ്യ ശാന്താറാം ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തത്തിൽ വിപുലമായി പരിശീലനം നേടി. ഹിന്ദിയിലെ മികച്ച ഫീച്ചർ ഫിലിമിനുള്ള ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ഈ ചിത്രം നേടി. അതോടൊപ്പം നാല് ഫിലിംഫെയർ അവാർഡുകളും നേടി.
നടിയുടെ മരണത്തിൽ സിനിമ മേഖലയും ആരാധകരും ഒരുപോലെ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. ചലച്ചിത്ര നിർമാതാവ് മധുർ ഭണ്ഡാർക്കർ എക്സിൽ വൈകാരികമായ ഒരു കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചു: 'ഇതിഹാസ നടി സന്ധ്യ ശാന്താറാമിന്റെ വിയോഗത്തിൽ ദുഃഖമുണ്ട്. പിഞ്ചാര, ദോ ആംഖേൻ ബരാ ഹാത്ത്, നവരംഗ് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലെ അവരുടെ വേഷങ്ങൾ എന്നെന്നും വിലമതിക്കപ്പെടും. അവരുടെ ശ്രദ്ധേയമായ കഴിവും മാസ്മരിക നൃത്ത വൈദഗ്ധ്യവും സിനിമ ലോകത്ത് മായാത്ത മുദ്ര പതിപ്പിച്ചു' എന്ന് അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.
മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രി ആശിഷ് ഷെലാരെ സന്ധ്യക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'ഹൃദയപൂർവമായ ആദരാഞ്ജലി! 'പിഞ്ചാര' എന്ന സിനിമയിലെ പ്രശസ്ത നടി സന്ധ്യ ശാന്താറാമിന്റെ വിയോഗ വാർത്ത വളരെ ദുഃഖകരമാണ്. മറാത്തി, ഹിന്ദി സിനിമകളിലെ അത്ഭുതകരമായ അഭിനയ, നൃത്ത വൈദഗ്ധ്യത്തിലൂടെ അവർ പ്രേക്ഷകരിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മുദ്ര പതിപ്പിച്ചു. 'ജനക് ജനാക് പൽ ബാജെ', 'ദോ ആംഖേ ബരാ ഹാത്ത്', 'പിഞ്ചാര' എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനശ്വര വേഷം പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എന്നെന്നേക്കുമായി ഓർമിക്കപ്പെടും. ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നൽകട്ടെ!' - ആശിഷ് എഴുതി.
