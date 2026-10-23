ബോളിവുഡ് പുരസ്കാരവേദികളിൽ ടെക്നീഷ്യൻമാർക്ക് അർഹമായ പരിഗണനയില്ലെന്ന് വരുൺ ധവാൻ: വിയോജിച്ച് സൽമാൻ ഖാൻ

ബോളിവുഡ് പുരസ്കാരവേദികളിൽ ടെക്നീഷ്യൻമാർക്ക് അർഹമായ പരിഗണനയില്ലെന്ന് വരുൺ ധവാൻ: വിയോജിച്ച് സൽമാൻ ഖാൻtext_fields
ബോളിവുഡ് പുരസ്കാരവേദികളിൽ സിനിമാ ടെക്നീഷ്യൻമാർക്ക് അർഹമായ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് നടൻ വരുൺ ധവാൻ. സിനിമകളെ ആഘോഷിക്കേണ്ട വേദികളിൽ സിനിമകളെക്കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. 2027ലെ ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്ത്യൻ ഫിലിം അക്കാദമി (ഐ.ഐ.എഫ്.എ) അവാർഡ്സ് അവതാരകനാകാനിരിക്കെയാണ് വരുൺ ധവാൻ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
വ്യാഴാഴ്ച മുംബൈയിൽ നടന്ന ഐ.ഐ.എഫ്.എ 2027 വാർത്താസമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു താരത്തിന്റെ പ്രതികരണം. സൽമാൻ ഖാൻ, കരീന കപൂർ, ഷാഹിദ് കപൂർ, രശ്മിക മന്ദാന തുടങ്ങിയ താരങ്ങളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
“ഇന്ന് സിനിമാ പുരസ്കാരവേദികളിൽ സിനിമകളെക്കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. സിനിമകളെയും അഭിനേതാക്കളെയും പ്രകടനങ്ങളെയും ടെക്നീഷ്യൻമാരെയുമാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ഒരു ടെക്നീഷ്യന്റെ മകനാണ്. മുമ്പ് ടെക്നീഷ്യൻമാർക്ക് നൽകിയിരുന്ന പ്രാധാന്യവും ആദരവും ഇന്ന് നൽകുന്നില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്,” വരുൺ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം വേദിയിലുണ്ടായിരുന്ന സൽമാൻ ഖാൻ ഇതിനോട് വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. കാലത്തിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. സൽമാന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിച്ച വരുൺ, “ഇപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തവണ അതിന് അർഹമായ ആദരം ലഭിക്കുമെന്ന് സൽമാൻ ഭായ് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്,” എന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഐ.ഐ.എഫ്.എയുടെ 27-ാമത് പുരസ്കാരച്ചടങ്ങിൽ അനന്യ പാണ്ഡെ, കരൺ ജോഹർ, മനീഷ് പോൾ എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് വരുൺ ധവാൻ അവതാരകനാകുന്നത്. അവതാരകനെന്ന നിലയിൽ സിനിമകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാനാണ് തന്റെ ശ്രമമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
“ഐ.ഐ.എഫ്.എ 2027 സിനിമകളെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കും. ശ്രദ്ധ വീണ്ടും സിനിമകളിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരണം. ഇത്തവണ കുറച്ചുകൂടി തുറന്നും സത്യസന്ധമായും സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട്,” വരുൺ പറഞ്ഞു. 2027 ജനുവരി 22, 23 തീയതികളിലാണ് ഐ.ഐ.എഫ്.എ വീക്കെൻഡും പുരസ്കാരച്ചടങ്ങും നടക്കുക.