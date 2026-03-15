    Posted On
    date_range 15 March 2026 8:26 AM IST
    Updated On
    date_range 15 March 2026 8:26 AM IST

    വൈരമുത്തു, പ്രതിഭയും വിവാദ നായകനും

    സാ​ഹി​ത്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തി​ള​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ഴും വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ​ത് ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ​യെ ബാ​ധി​ച്ചു
    വൈരമുത്തു, പ്രതിഭയും വിവാദ നായകനും
    ചെ​ന്നൈ: ജ്ഞാ​ന​പീ​ഠ പു​ര​സ്കാ​രം തേ​ടി​യെ​ത്തി​യ വൈ​ര​മു​ത്തു ത​മി​ഴ് സി​നി​മ, സാ​ഹി​ത്യ മേ​ഖ​ല​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ​ത് മി​ക​ച്ച സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ. സാ​ഹി​ത്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തി​ള​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ഴും വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ​ത് ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ​യെ ബാ​ധി​ച്ചു. 2018ൽ ​ഗാ​യി​ക ചി​ൻ​മ​യി ‘മീ​ടു’ ആ​രോ​പ​ണം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് മ​റ്റു നി​ര​വ​ധി പേ​രും വൈ​ര​മു​ത്തു​വി​നെ​തി​രെ ആ​രോ​പ​ണ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. ‘കു​മു​ദം’ ത​മി​ഴ് മാ​സി​ക​യി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ‘ഒ​രു ന​ടി​കൈ മാ​പ്പി​ള്ളൈ തേ​ടു​കി​റാ​ൾ’ എ​ന്ന ക​വി​ത​ക്കെ​തി​രെ നി​ര​വ​ധി സി​നി​മ ന​ടി​മാ​ർ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി.

    1986ൽ ​സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ഇ​ള​യ​രാ​ജ​യു​മാ​യി അ​ക​ന്ന​തും വി​വാ​ദ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി. ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം ഹൈ​ന്ദ​വ​ർ ദൈ​വ​മാ​യി ആ​രാ​ധി​ക്കു​ന്ന ‘ആ​ണ്ടാ​ൾ’ ഒ ​ദേ​വ​ദാ​സി ആ​ണെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രു ഗ​വേ​ഷ​ണ ലേ​ഖ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​നി​ടെ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച​തും വ​ൻ കോ​ലാ​ഹ​ല​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വൈ​ര​മു​ത്തു​വി​നെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഇ​ദ്ദേ​ഹം ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യ പ​ല പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രെ സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന​തും പ​തി​വാ​യി​രു​ന്നു.

    ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ലെ തേ​നി ജി​ല്ല​യി​ലെ മേ​ട്ടൂ​ർ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ രാ​മ​സാ​മി​ക്കും ഭാ​ര്യ അ​ങ്ക​മ്മാ​ൾ​ക്കും 1953 ജൂ​ലൈ 13ന് ​വൈ​ര​മു​ത്തു ജ​നി​ച്ചു. പ​ത്താം വ​യ​സ്സു​മു​ത​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം ക​വി​ത​ക​ൾ എ​ഴു​തി​ത്തു​ട​ങ്ങി. കൗ​മാ​ര​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ സ്കൂ​ളി​ലെ പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നും ക​വി​യു​മാ​യി അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ടു. പ​തി​നാ​ലാം വ​യ​സ്സി​ൽ തി​രു​വ​ള്ളു​വ​റി​ന്റെ തി​രു​ക്കു​റ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​ചോ​ദ​നം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് അ​ദ്ദേ​ഹം ‘വെ​ൻ​ബ ക​വി​ത​ക​ൾ’ എ​ന്ന ഒ​രു​കൂ​ട്ടം ക​വി​ത​ക​ൾ എ​ഴു​തി.

    യു​വാ​വാ​യി​രി​ക്കെ വൈ​ര​മു​ത്തു ത​മി​ഴി​ലെ ഭാ​ഷ​യി​ലേ​ക്കും സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ലേ​ക്കും ആ​ക​ർ​ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ പ​ച്ച​യ്യ​പ്പാ​സ് കോ​ള​ജി​ൽ​നി​ന്ന് ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദം നേ​ടി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​രി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യാ​ണ് ജോ​ലി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഈ ​സ​മ​യ​ത്തു​ത​ന്നെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക​വി​ത​ക​ളും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. പി. ​ഭാ​ര​തി​രാ​ജ​യു​ടെ ‘നി​ഴ​ൽ​ക​ൾ’ എ​ന്ന ചി​ത്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ 1980ൽ ​ത​മി​ഴ് ച​ല​ച്ചി​ത്ര​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. 19ാമ​ത്തെ വ​യ​സ്സി​ൽ ‘വൈ​ഗ​രൈ മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ആ​ദ്യ ക​വി​താ സ​മാ​ഹാ​രം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. മ​ദ്രാ​സ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ത​മി​ഴ് സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ൽ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി.

    ഇ​ള​യ​രാ​ജ സം​ഗീ​തം ന​ൽ​കി എ​സ്.​പി ബാ​ല​സു​ബ്ര​മ​ണ്യം ആ​ല​പി​ച്ച ‘പൊ​ൻ​മാ​ലൈ പൊ​ഴു​ത്’ എ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ഗാ​ന​മാ​ണ് സി​നി​മ​ക്കാ​യി ആ​ദ്യ​മാ​യി എ​ഴു​തി​യ​ത്. ‘കാ​ളി’ എ​ന്ന ചി​ത്ര​ത്തി​ലെ ‘ഭ​ദ്ര​കാ​ളി ഉ​ത്ത​മ​ശീ​ലി’ എ​ന്ന പാ​ട്ടാ​ണ് ആ​ദ്യം പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. 80ലെ ‘​നി​ഴ​ൽ​ക​ൾ’ എ​ന്ന സി​നി​മ​ക്കു​ശേ​ഷം സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ഇ​ള​യ​രാ​ജ, സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ഭാ​ര​തി​രാ​ജ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യ കൂ​ട്ടു​ക്കെ​ട്ടി​ൽ നി​ര​വ​ധി ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​റ​ന്നു. സം​വി​ധാ​യ​ക​രാ​യ കെ. ​ബാ​ല​ച​ന്ദ​ർ, മ​ണി​ര​ത്നം, ശ​ങ്ക​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​മാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് ജോ​ലി രാ​ജി​വെ​ച്ച് മു​ഴു​വ​ൻ സ​മ​യ​വും സാ​ഹി​ത്യ ര​ച​ന​ക​ളി​ൽ മു​ഴു​കി. 40 വ​ർ​ഷ​ത്തെ സി​നി​മ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ 150ഓ​ളം സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​രോ​ടൊ​പ്പം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    1986ൽ ​അ​മീ​ർ​ജാ​ൻ സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത ‘ന​ട്പ്’ എ​ന്ന സി​നി​മ​യു​ടെ തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ര​ങ്ങേ​റി. പി​ന്നീ​ട് തു​ള​സി (1987), വ​ണ്ണ ക​ന​വു​ക​ൾ (1987), ആ​ൻ​റ് പെ​യ്ത മ​ള​യി​ൽ (1989), വ​ണ​ക്കം വാ​ദ്യാ​രെ (1991) എ​ന്നീ സി​നി​മ​ക​ൾ​ക്കും തി​ര​ക്ക​ഥ​യെ​ഴു​തി. ക​വി​താ​സ​മാ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും ത​മി​ഴ് നോ​വ​ലു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 37 പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് വൈ​ര​മു​ത്തു ര​ചി​ച്ച​ത്.

    ഇ​തി​ൽ പ​ല​തും ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, ഹി​ന്ദി, മ​ല​യാ​ളം, തെ​ലു​ങ്ക്, ക​ന്ന​ട, റ​ഷ്യ​ൻ, നോ​ർ​വീ​ജി​യ​ൻ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ദേ​ശ ക​വി​ക​ളു​ടെ നി​ര​വ​ധി കൃ​തി​ക​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം ത​മി​ഴ് വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കൃ​തി​ക​ൾ 2.6 ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പ​ക​ർ​പ്പു​ക​ൾ വി​ൽ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ക​ള്ളി​ക്ക​ട്ട് ഇ​തി​ഹാ​സം, ക​രു​വാ​ച്ചി കാ​വി​യം, മൂ​ൻ​റാം ഉ​ല​ക​പ്പോ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ നോ​വ​ലു​ക​ൾ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​ണ്.

    TAGS: Vairamuthu, chinmayi sripadam, music director
    News Summary - Vairamuthu may be a good poet, but he is not that good a human being
