‘കുട്ടേട്ടൻ വന്നില്ലേ?’; ‘പുള്ളി നെറ്റി വടിക്കുകയാണ്’... വിജയരാഘവന്റെ വേറിട്ട ശീലത്തെക്കുറിച്ച് ഉർവശി

‘കുട്ടേട്ടൻ വന്നില്ലേ?’; ‘പുള്ളി നെറ്റി വടിക്കുകയാണ്’... വിജയരാഘവന്റെ വേറിട്ട ശീലത്തെക്കുറിച്ച് ഉർവശിtext_fields
ജോജു ജോർജ്, ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി, ഉർവശി, വിജയരാഘവൻ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തിയ 'ആശ' സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലർ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ മികച്ച പ്രതികരണം നേടി മുന്നേറുകയാണ്. മികച്ച പ്രേക്ഷക-നിരൂപക പ്രശംസകളോടെ പ്രദർശനം തുടരുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ വിജയത്തിനിടയിൽ, സഹനടൻ വിജയരാഘവനെക്കുറിച്ചുള്ള രസകരമായ ഓർമ്മ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് നടി ഉർവശി. മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് താരം തന്റെ പഴയകാല സിനിമാ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിജയരാഘവന്റെ വേറിട്ട ശീലത്തെക്കുറിച്ചും മനസ്സ് തുറന്നത്.
സാധാരണ ആളുകൾ താടിയും മുടിയും ഷേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിജയരാഘവൻ നെറ്റിയിലെ മുടിയാണ് ഷേവ് ചെയ്യാറുള്ളതെന്ന് ഉർവശി പറയുന്നു. നെറ്റിയിൽ അസാധാരണമായി മുടിയുള്ളതിനാലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ശീലം ഉള്ളത്. സിനിമകളിൽ പ്രായമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ വിഗ്ഗ് വെക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ഇതിനായി നെറ്റിയിലെ മുടി വടിച്ചുകളയേണ്ടിയിരുന്നു.പണ്ട് ഷൂട്ടിങ് സെറ്റുകളിൽ അദ്ദേഹം എത്താൻ വൈകുമ്പോൾ, 'കുട്ടേട്ടൻ വന്നില്ലേ' എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 'പുള്ളി നെറ്റി വടിക്കുകയാണ്' എന്ന മറുപടിയായിരുന്നു ലഭിക്കാറുള്ളതെന്നും ഉർവശി പറഞ്ഞു. ഒരുവശത്ത് മുടിയില്ലാതെ ആളുകൾ സങ്കടപ്പെടുമ്പോൾ വിജയരാഘവൻ നെറ്റി വടിക്കുന്ന തിരക്കിലാണെന്ന് ലാലു അലക്സ് പറയാറുണ്ടായിരുന്നെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സഹപ്രവർത്തകർ തമ്മിലുള്ള ഊഷ്മളമായ സൗഹൃദവും പരസ്പര ബന്ധവുമാണ് ഇത്തരം അണിയറ വിശേഷങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. മികച്ച ബോക്സ് ഓഫീസ് വിജയവുമായി 'ആശ' തീയേറ്ററുകളിൽ മുന്നേറുമ്പോൾ, താരത്തിന്റെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ സിനിമാ പ്രേമികൾക്കിടയിലും മാധ്യമങ്ങളിലും ഇതിനോടകം തന്നെ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
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