    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 2:27 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 2:31 PM IST

    ഇരുവർ ഇരുനിറം

    ഇരുവർ ഇരുനിറം
    ജിന്റോ തോമസ്, വിഷ്ണു കെ. മോഹൻ, 

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല നി​റം തേ​ടി​പ്പോ​കു​ന്ന പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ ക​ഥ പ​റ​യു​ന്ന ചി​ത്ര​മാ​ണ് ‘ഇ​രു​നി​റം’. മാ​ളോ​ല പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ​സി​ന്റെ ബാ​ന​റി​ൽ സി​ജി മാ​ളോ​ല നി​ർ​മി​ച്ച് വി​ഷ്ണു കെ. ​മോ​ഹ​ന്റെ തി​ര​ക്ക​ഥ​യി​ൽ ജി​ന്റോ തോ​മ​സ് സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത ചി​ത്രം ഇ​തി​ന​കം നി​ര​വ​ധി ച​ല​ച്ചി​ത്ര​മേ​ള​ക​ളി​ല്‍ പ്രേ​ക്ഷ​ക​ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ ജാ​തീ​യ​ത​യും വ​ർ​ണ​വി​വേ​ച​ന​വും തു​റ​ന്നു​കാ​ട്ടു​ന്ന ചി​ത്രം തി​യ​റ്റ​റു​ക​ളി​ൽ എ​ത്താ​നൊ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. ‘ഇ​രു​നി​റ’​ത്തി​ലൂ​ടെ മി​ക​ച്ച ന​വാ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​ള്ള ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഫി​ലിം ക്രി​ട്ടി​ക്സ് അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടി​യ ജി​ന്റോ തോ​മ​സും ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്ത് വി​ഷ്ണു കെ. ​മോ​ഹ​നും ചി​ത്ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​ല​ച്ചി​ത്ര ജീ​വി​ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു.

    ജി​ന്റോ തോ​മ​സ്: ന​മ്മ​ള്‍ ഈ ​ചി​ത്ര​ത്തി​നാ​യി ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം ഒ​ന്നി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും എ​പ്പോ​ഴെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നോ?

    വി​ഷ്ണു കെ. ​മോ​ഹ​ന്‍: ചി​ത്രം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പാ​യി​രു​ന്നു. കാ​ര​ണം, അ​ത്ത​ര​മൊ​രു വി​ഷ​യ​മാ​ണ​ല്ലോ ഇ​തി​ലൂ​ടെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍, ഇ​ത്ര​ത്തോ​ളം അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. വ​ള​രെ അ​വി​ചാ​രി​ത​മാ​യാ​ണ് ‘ഇ​രു​നി​റം’ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഒ​രു ന​ല്ല ക​ഥ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ക​ലാ​മൂ​ല്യ​മു​ള്ള സി​നി​മ​ക​ൾ ഇ​ഷ്ട​​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രു നി​ർ​മാ​താ​വി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലാ​യി​രു​ന്ന​ല്ലോ ന​മ്മ​ള്‍ നേ​രി​ട്ട ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി. നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ള്‍ക്കു ശേ​ഷം സി​ജി മാ​ളോ​ല എ​ന്ന നി​ർ​മാ​താ​വി​നോ​ട് ക​ഥ​പ​റ​യു​ക​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ക​ഥ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ക​യും ‘ഇ​രു​നി​റം’ സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പി​ന്നീ​ട് ത​ന്മ​യ സോ​ൾ, ദി​നീ​ഷ്, ജി​യോ ബേ​ബി, നി​ഷ സാ​രം​ഗ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഒ​രു​പി​ടി ന​ല്ല ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റു​ക​ൾ ഈ ​സി​നി​മ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി.

    വി​ഷ്ണു കെ ​മോ​ഹ​ന്‍: 2021ലെ ​സം​സ്ഥാ​ന ച​ല​ച്ചി​ത്ര അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടി​യ ‘കാ​ട​ക​ലം’ എ​ന്ന സി​നി​മ​യു​ടെ തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്ത് ആ​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ സം​വി​ധാ​ന രം​ഗ​ത്തേ​ക്കു വ​രു​ന്നു. ഏ​തി​നോ​ടാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ താ​ൽ​പ​ര്യം?

    ജി​ന്റോ തോ​മ​സ്: സം​വി​ധാ​നം​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ആ​ഗ്ര​ഹം. സി​ബി മ​ല​യി​ലി​ന്റെ കി​ഴി​ലാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്റെ സി​നി​മ പ​ഠ​നം. ആ​ദ്യ​മൊ​ക്കെ പ​ര​സ്യ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ർ​ക്ക്‌ ചെ​യ്തു. പി​ന്നീ​ട് ലി​യോ ത​ദ്ദേ​വൂ​സി​ന്റെ ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ ‘കാ​ട​ക​ലം’ എ​ന്ന സി​നി​മ വ​രു​ക​യും അ​തി​ൽ തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്തും അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യി വ​ർ​ക്ക്‌ ചെ​യ്തു. ഇ​നി സം​വി​ധാ​ന രം​ഗ​ത്ത് തു​ട​രാ​ൻ​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ആ​ഗ്ര​ഹം.

    ‘ഇ​രു​നി​റം’ എ​ന്റെ ആ​ദ്യ​ചി​ത്രം എ​ന്നു​പ​റ​യാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കി​ല്ല. പ്ര​തി​ലി​പി ​െപ്രാ​ഡ​ക്ഷ​ന്റെ ‘പ​ട​ച്ചോ​ന്റെ ക​ഥ​ക​ൾ’ എ​ന്ന ആ​ന്തോ​ള​ജി സി​നി​മ​യി​ൽ അ​ന്തോ​ണി എ​ന്ന സെ​ഷ​ൻ സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. അ​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ‘ഇ​രു​നി​റ’​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ‘ഇ​രു​നി​റം’ ക​ഥ​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ഷ്ണു​വി​നാ​യി​രി​ക്കും കൂ​ടു​ത​ല്‍ പ​റ​യാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കു​ക. എ​ന്താ​ണ് ഈ ​സ​മ​യം അ​തേ​ക്കു​റി​ച്ച് ഓ​ർ​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ പ​റ​യാ​നു​ള്ള​ത്.

    വി​ഷ്ണു: ഒ​രു പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഒ​രു സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഈ ​ക​ഥ​യു​ടെ ആ​ലോ​ച​ന തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. നി​റ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്ത​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ ക​ഥ ഫാ​ദ​ർ ജോ​ജോ മ​ണി​മ​ല എ​ന്ന ഒ​രു വി​കാ​രി​യ​ച്ഛ​ൻ ഒ​രു സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​നി​ടെ എ​ന്നോ​ടും ജി​ന്റോ​യോ​ടും പ​റ​യു​ന്നി​ട​ത്തു നി​ന്നാ​ണ് ഇ​ത് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു സി​നി​മ​ചെ​യ്യ​ണം എ​ന്ന ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ തീ​രു​മാ​നം ആ​ദ്യം എ​ത്തി​ച്ച​ത് ഈ ​ക​ഥ​യി​ലേ​ക്കാ​ണ്. പി​ന്നീ​ട് അ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ല്‍ ചി​ന്തി​ക്കു​ക​യും ഈ ​സം​ഭ​വം ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി മ​റ്റൊ​രു ക​ഥ എ​ഴു​തു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​താ​ണ് ‘ഇ​രു​നി​റ’​മാ​യി മാ​റി​യ​ത്.

    ജി​ന്റോ തോ​മ​സ്: ഈ ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ സി​നി​മ എ​ന്ന അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണ് ന​മു​ക്ക് മി​ക്ക​വാ​റും എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തു​നി​നി​ന്നും കി​ട്ടി​യ​ത്.

    വി​ഷ്ണു: അ​തെ, അ​ത് വ​ള​രെ സ​ന്തോ​ഷം ന​ല്‍കു​ന്ന കാ​ര്യ​മാ​ണ്. ഈ ​ക​ഥ ആ​ലോ​ചി​ച്ച സ​മ​യ​ത്ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്‌ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള ജാ​തി-​വ​ർ​ണ അ​ധി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളെ​കു​റി​ച്ചു​ള്ള വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ഞാ​ൻ ശേ​ഖ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ത​ന്നെ ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ ഇ​ത്ത​രം ചി​ല സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ ത​ന്നെ ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ന്നും നി​റ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ലും ജാ​തി​യു​ടെ പേ​രി​ലും അ​ധി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന ഒ​രു​പാ​ട് ആ​ളു​ക​ൾ ന​മു​ക്കി​ട​യി​ൽ ത​ന്നെ​യു​ണ്ട്. ഇ​തി​നൊ​ക്കെ ഒ​രു മാ​റ്റം വ​രു​ന്ന​തു​വ​രെ ഇ​ത്ത​രം ക​ഥ​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​വി​ടെ പ്ര​സ​ക്തി​യു​ണ്ട്.

    ജി​ന്റോ തോ​മ​സ്: ബി.​എ​സ് സി ​ന​ഴ്സി​ങ് പ​ഠി​ച്ച വി​ഷ്ണു സി​നി​മ​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ വ​ഴി ര​സ​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്ന​ല്ലോ. അ​തേ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദ​മാ​ക്കു​മോ?

    വി​ഷ്ണു: ബി.​എ​സ് സി ​ന​ഴ്സി​ങ് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലും സി​നി​മ ചെ​യ്യ​ണം എ​ന്നു​ള്ള ആ​ഗ്ര​ഹം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ കോ​ഴ്സ് ക​ഴി​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്താ​ണ് സൂ​ര്യ ടി.​വി​യി​ൽ ഒ​രു കോ​മ​ഡി സീ​രി​യ​ൽ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. അ​തി​ലേ​ക്ക് എ​ന്നെ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത് തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്തും സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​മാ​യ ദി​ലീ​പ് പൊ​ന്ന​നും ക​ലാ​ഭ​വ​ൻ സ​രി​ഗ ചേ​ച്ചി​യു​മാ​ണ്. ഇ​വ​ർ ര​ണ്ടു​പേ​രു​മാ​ണ് എ​ന്നെ എ​ഴു​ത്ത് പ​ഠി​പ്പി​ച്ച​തും തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്ത് ആ​ക്കി​യ​തും. പി​ന്നീ​ട് ജി​ന്റോ​യു​ടെ ത​ന്നെ ‘പ​ട​ച്ചോ​ന്റെ ക​ഥ​ക​ൾ’ എ​ന്ന ആ​ന്തോ​ള​ജി സി​നി​മ​ക്ക്‌ തി​ര​ക്ക​ഥ എ​ഴു​തി. ഇ​പ്പോ​ൾ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ സി​നി​മ​യി​ലും ന​മ്മ​ൾ ഒ​രു​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.

