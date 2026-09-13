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    അജിത് കുമാറിന്റെ സിൽവർസ്റ്റോൺ റേസിൽ വിജയ്‌ക്കൊപ്പം തൃഷ കൃഷ്ണനും; വൈറലായി ദൃശ്യങ്ങൾ

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    TVK Vijay
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    ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സിൽവർസ്റ്റോണിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ ലെമാൻസ് കാർ റേസ് മത്സരത്തിൽ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രമുഖ നടനുമായ സി. ജോസഫ് വിജയ് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു. ശനിയാഴ്ച നടന്ന ഈ പ്രധാന ചടങ്ങിൽ അദ്ദേഹം സെറിണിയൽ ഗ്രീൻ പതാക വീശിക്കൊണ്ട് മത്സരത്തിന് ഔദ്യോഗിക തുടക്കം കുറിച്ചു. തമിഴ് സിനിമയിലെ സൂപ്പർതാരം അജിത് കുമാറും തന്റെ ടീമിനൊപ്പം ഈ റേസിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയത് ആരാധകർക്ക് ഇരട്ടി മധുരമായി മാറി.

    ഈ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരത്തിൽ താരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നറിഞ്ഞതുമുതൽ യുകെയിലുള്ള നിരവധി വിജയ്, അജിത് ആരാധകരാണ് സിൽവർസ്റ്റോൺ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്. റേസിന് തൊട്ടുമുമ്പ് താരങ്ങൾ വിശ്രമിച്ചിരുന്ന ടെന്റിലേക്ക് നടി തൃഷ കൃഷ്ണനും എത്തിച്ചേർന്നത് ആരാധകരിൽ വൻ ആവേശം സൃഷ്ടിച്ചു. തൃഷയും വിജയിയും ഒപ്പമുള്ളതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ അതിവേഗമാണ് വൈറലായത്. വളരെ ലളിതമായ വേഷവിധാനങ്ങളിലായിരുന്നു രണ്ട് പേരും ഈ ചടങ്ങിനെത്തിയത്.

    മത്സരത്തിനിടയിൽ വിജയ് ഓടിച്ചെന്ന് അജിത് കുമാറിനെ സ്നേഹത്തോടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച രംഗം ആരാധകരുടെ മനംകവർന്നു. ഇരുവരും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കുശലം പറയുന്നതിന്റെയും വിശേഷങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതിന്റെയും വിഡിയോകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി മാറി. ഗാലറിയിലുണ്ടായിരുന്ന ആരാധകർ 'ടി.വി.കെ' എന്ന് ആർത്തുവിളിച്ചപ്പോൾ ആ സ്നേഹപ്രകടനങ്ങളെല്ലാം അജിത്തിന് വേണ്ടിയാക്കാൻ വിജയ് ആംഗ്യത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടതും ഏവരുടെയും പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റി.

    മത്സരത്തിന് ശേഷം വിജയ് തന്റെ പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക നിറങ്ങളായ മഞ്ഞയും ചുവപ്പും കലർന്ന പ്രത്യേക റേസിങ് സ്യൂട്ട് അണിഞ്ഞെത്തി. തുടർന്ന് അജിത്തിനൊപ്പം ചേർന്ന് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയേന്തി ഫോട്ടോകൾക്ക് പോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. സിനിമാലോകത്ത് ദീർഘകാലത്തെ സൗഹൃദം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് പ്രമുഖ താരങ്ങളും ഒരു പൊതുവേദിയിൽ ഒത്തുകൂടിയത് തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാപ്രേമികൾക്കിടയിലും ആരാധകർക്കിടയിലും വലിയ ആഘോഷമായാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത്.

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    News Summary - Trisha Krishnan joins Vijay in Ajith Kumar's Silverstone Race
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