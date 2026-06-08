‘ഡയലോഗുകൾക്കപ്പുറം നിശബ്ദതയിലും കഥ പറഞ്ഞ സംവിധായികക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ’; ഗീതു മോഹൻദാസിന് ടോക്സിക് ടീമിന്റെ ആശംസtext_fields
ഗീതു മോഹൻദാസിന്റെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച്, 'ടോക്സിക്' സിനിമയുടെ അണിയറപ്രവർത്തകർ സെറ്റിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക ബിഹൈൻഡ് ദി സീൻസ്(ബി.ടി.എസ്) വിഡിയോ പങ്കുവെച്ചു. ഷോട്ടുകൾ കൃത്യമായി നിർദേശിച്ചും, വൻതോതിലുള്ള ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചും, അഭിനേതാക്കളുടെ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകിയും, ഒരു കൂറ്റൻ ഷൂട്ടിങ് സംഘത്തെ അതീവ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും കൃത്യതയോടെയും നയിക്കുന്നതുമെല്ലാം വിഡിയോയിൽ കാണാം.
"വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവം സമ്മാനിച്ച ഓരോ ഷോട്ടിനും പിന്നിൽ, ഡയലോഗുകൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച ഓരോ നിശബ്ദതക്കും പിന്നിൽ അവരുണ്ടായിരുന്നു! ജന്മദിനാശംസകൾ @geetu_mohandas," എന്ന സന്ദേശത്തോടൊപ്പമാണ് ഈ വിഡിയോ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ 'ടോക്സിക്' യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിൽ സംവിധായിക എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ സജീവവും ശക്തവുമായ പങ്കാളിത്തത്തെ ഈ വിഡിയോ ആഘോഷമാക്കുന്നു.
വെറുമൊരു ബിഹൈൻഡ് ദി സീൻ കാഴ്ച എന്നതിനപ്പുറം, ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രത്തിന്റെ വലിയ സ്കെയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നതിനൊപ്പം ഗീതുവിന്റെ പ്രവർത്തന മികവിനെയും ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു. വിപുലമായ സെറ്റുകൾ, സങ്കീർണ്ണമായ ആക്ഷൻ സീക്വൻസുകൾ, വൻതോതിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നിവയെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ, തന്റെ സർഗ്ഗാത്മക വീക്ഷണവും പ്രവർത്തനപരമായ കമാൻഡും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സംവിധായികയെയാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഗീതു മോഹൻദാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ടോക്സിക്: എ ഫെയറിടെയിൽ ഫോർ ഗ്രോൺ അപ്സ്' എന്ന ചിത്രത്തിൽ യാഷിനൊപ്പം നയൻതാര, കിയാര അദ്വാനി, ഹുമ ഖുറേഷി, രുക്മിണി വസന്ത്, താര സുതാരിയ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. കെ.വി.എൻ പ്രൊഡക്ഷൻസും മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസും ചേർന്ന് നിർമിക്കുന്ന 'ടോക്സിക്', അതിന്റെ വലിയ കാൻവാസ് കൊണ്ടും, നിർമാണ ശൈലി കൊണ്ടും, അതുല്യമായ സർഗ്ഗാത്മക വീക്ഷണം കൊണ്ടും നിരന്തരം വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഏറ്റവും ആകാംഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ സിനിമാറ്റിക് വിരുന്ന് ഉടൻ തന്നെ ലോകമെമ്പാടും റിലീസ് ചെയ്യും.
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